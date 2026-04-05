"25.000 Euro": "Bares für Rares"-Gast kann nicht glauben, was Objekt wert ist - auch Lichter fassungslos
Köln - Detlef Krause glaubt, dass seine russische Medaille maximal 200 Euro wert ist. Als er hört, wie viel sie im besten Zustand bringen kann, kann er es nicht glauben - und auch "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (64) ist erstaunt.
"Ich habe sie in 35 Jahren nur einmal in der Hand gehabt", verrät der 60-jährige Gast aus Essen.
Sein Vater, der Zahnarzt gewesen sei, habe die Medaille von einem russischen Offizier für eine Behandlung erhalten, wie der Verkäufer preisgibt.
Er selbst könne allerdings damit nichts anfangen, weshalb er die Hoffnung hat, die Gedenkmünze in der ZDF-Trödelshow verkaufen zu können.
"Auf der Vorderseite sieht man sofort, wer die Medaille verliehen hat", erklärt Experte Colmar Schulte-Goltz (52).
Denn dort ist ein Porträt des russischen Herrschers und Zaren Alexander III. zu sehen. Dieser habe ab 1881 regiert.
"Diese Silbermünze wurde für das beste Rennpferd verliehen", erkennt der Sachverständige an der Prägung der Rückseite.
"Russland, Silber. Alles sehr schön", findet der 52-jährige Experte.
"Bares für Rares": Händler zeigen Interesse, doch es gibt nur kleine Sprünge
Mit 100 bis 200 Euro wäre der Kandidat aus Essen bereits einverstanden. "Rein aus dem Bauch heraus", so der 60-Jährige.
"Diese Medaille hat viele Schwesterstücke. Die aus Gold werden mit bis zu 25.000 Euro veranschlagt und dann für 20.000 Euro verkauft", stellt der Sachverständige klar.
"Wahnsinn", kann der Verkäufer nicht glauben, was so eine Silbermünze bringen kann. Und auch der frühere TV-Koch Lichter ist fassungslos.
Das mitgebrachte Exemplar schätzt Schulte-Goltz auf 550 bis 600 Euro, was der Essener Kandidat "wunderbar" findet.
Im Händlerraum beginnt Wolfgang Pauritsch (54) mit einem Gebot von 100 Euro. Elke Velten-Tönnies (73) verdoppelt direkt. "Zu wenig", macht der 60-jährige Gast den Händlern schnell klar.
David Suppes (37) will daher die Expertise wissen. Anschließend bietet er 300 Euro. Die drei Händler steigern sich bis der 37-Jährige 450 Euro bietet, denn dann sind alle anderen raus und wollen nicht höher gehen.
Somit geht die russische Medaille nach Wiesbaden - ganz zur Freude des Verkäufers, der 250 Euro mehr erhält als er sich gewünscht hat. "Der Zustand der Medaille war nicht der beste. Ich bin zufrieden", sagt der 60-Jährige schließlich.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares