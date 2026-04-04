"Bares für Rares": Als Andrea hört, wie wertvoll ihr Objekt ist, muss sie den "Schock" erst verarbeiten
Köln - Nur 750 Euro wünscht sich Andrea bei "Bares für Rares" für ihre "Klitzekleinigkeit". Doch damit liegt die Verkäuferin komplett daneben. Der wahre Wert schockiert sie!
"Ui, das ist aber ein dezentes Steinchen", staunt Moderator Horst Lichter (64), als er den funkelnden Anhänger auf der Waage von Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) erblickt. Der Aquamarin im Scherenschliff wiegt mal eben "stattliche 39 Karat".
Mitgebracht haben den Klunker, der eigentlich an eine Kette gehört, Andrea und Karsten aus Kuddewörde nahe Hamburg. Die Besitzerin hatte ihn einst von ihrer Großmutter erhalten, jetzt aber "keine Verwendung" mehr dafür.
"Ganz wunderbar und schick", schwärmt die Sachverständige. Aufgrund der bicoloren Verarbeitung datiert sie die Herstellung des in 585er-Gold und Platin gefassten Anhängers in die späten 1940er- bis Anfang 1950er-Jahre.
Rezepa-Zabel attestiert dem hochkarätigen Anhänger zudem "eine elegante Nachkriegs-Ästhetik". Nur den Hersteller, der sich mit einer Buchstabenreihe verewigt hat, bleibt auch für die Expertin ein Rätsel. Andreas Wunschpreis liegt, wie bereits erwähnt, bei 750 Euro.
Als die Expertin den Betrag hört, muss sie lachen. "Immer wieder erstaunlich, solche Wünsche", lautet ihr Kommentar. Dann offenbart sie den wahren Wert: "3800 bis 4000 Euro." Die Besitzerin ist fassungslos: "Wow, das ist ja verrückt."
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"Bares für Rares"-Händler erkennen Hochkarätigkeit des Klunkers sofort
Im obligatorischen Interview vor dem Gang in den Verhandlungsraum zeigt sich Andrea noch immer völlig überwältigt von der vorherigen Expertise. Sie gesteht: "Ich bin immer noch total geflasht und habe den Schock noch nicht verarbeitet."
Tatsächlich funkeln die Augen der Händler beim Anblick des Schmuckstücks ebenso wie der Aquamarin selbst. "Ich habe eine Klitzekleinigkeit mitgebracht", erklärt die Verkäuferin, als sie das Objekt vor Wolfgang Pauritsch (54) ablegt.
Doch ihre Bescheidenheit ist völlig unangebracht, das erkennen auch die Händler sofort. Pauritsch bietet sofort 1000 Euro. Anschließend entbrennt ein Bietergefecht. Immer höher steigt der Preis. Bei der 2000-Euro-Marke verrät Andrea die Expertise.
Auf diese Weise nimmt die Auktion noch einmal ordentlich an Fahrt auf. Am Ende ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Pauritsch und Lisa Nüdling (46). Die Händlerin aus Fulda (Hessen) sichert sich letztendlich den Zuschlag. Sie zahlt 3300 Euro.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares