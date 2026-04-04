"Bares für Rares": Als Andrea hört, wie wertvoll ihr Objekt ist, muss sie den "Schock" erst verarbeiten

Köln - Nur 750 Euro wünscht sich Andrea bei " Bares für Rares " für ihre "Klitzekleinigkeit". Doch damit liegt die Verkäuferin komplett daneben. Der wahre Wert schockiert sie!

Andrea und Karsten (l.) aus Kuddewörde nahe Hamburg wollen bei "Bares für Rares" ein geerbtes Schmuckstück zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ui, das ist aber ein dezentes Steinchen", staunt Moderator Horst Lichter (64), als er den funkelnden Anhänger auf der Waage von Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) erblickt. Der Aquamarin im Scherenschliff wiegt mal eben "stattliche 39 Karat".

Mitgebracht haben den Klunker, der eigentlich an eine Kette gehört, Andrea und Karsten aus Kuddewörde nahe Hamburg. Die Besitzerin hatte ihn einst von ihrer Großmutter erhalten, jetzt aber "keine Verwendung" mehr dafür.

"Ganz wunderbar und schick", schwärmt die Sachverständige. Aufgrund der bicoloren Verarbeitung datiert sie die Herstellung des in 585er-Gold und Platin gefassten Anhängers in die späten 1940er- bis Anfang 1950er-Jahre.

Rezepa-Zabel attestiert dem hochkarätigen Anhänger zudem "eine elegante Nachkriegs-Ästhetik". Nur den Hersteller, der sich mit einer Buchstabenreihe verewigt hat, bleibt auch für die Expertin ein Rätsel. Andreas Wunschpreis liegt, wie bereits erwähnt, bei 750 Euro.

Als die Expertin den Betrag hört, muss sie lachen. "Immer wieder erstaunlich, solche Wünsche", lautet ihr Kommentar. Dann offenbart sie den wahren Wert: "3800 bis 4000 Euro." Die Besitzerin ist fassungslos: "Wow, das ist ja verrückt."