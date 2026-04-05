"Bares für Rares"-Gast rettet Puppen vor dem Müll: Ihr Wert haut selbst Horst Lichter um

Köln - Verkäufer Stephan aus Telgte (Münsterland) rettete vor vielen Jahren zwei Schaufensterpuppen vor dem Müll. Bei " Bares für Rares " sorgt das leblose Duo für einen unerwarteten Geldsegen.

Stephan aus Telgte möchte bei "Bares für Rares" zwei Schaufensterpuppen von seinem Dachboden verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Die Figuren stehen jetzt schon seit über 20 Jahren bei uns auf dem Dachboden rum", verrät der Studio-Gast im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64). Sie stammen ursprünglich aus der Geschäftsauflösung eines Herrenausstatters und sollten eigentlich entsorgt werden.

Dafür seien die beiden Puppen jedoch "einfach viel zu schade", wie Stephan findet. Lichter tippt "von den Köpfen her" auf die Mode der 50er- oder 60er-Jahre. Experte Detlev Kümmel (58) stimmt ihm zu: "Ja, das hast du schon sehr gut eingeschätzt."

Ein D.R.G.M.-Stempel für "Deutsches Reichs-Gebrauchsmuster" weist auf eine Produktion vor 1945 hin. Torso und Beine wurden jedoch erst später hergestellt, wie die "Made in Western Germany"-Markierung preisgibt.

"Die Frisur und der Clark-Gable-Schnäuzer, das ist eine vergangene Zeit", sinniert Lichter - und liegt damit goldrichtig. Kümmel bestätigt: "Das war ein Kassenschlager. Clark Gable soll es tatsächlich auch darstellen."

Der Hollywood-Star habe als Vorlage für die Schaufensterpuppe gedient. "Die Männer wollten ihm doch sehr nacheifern", weiß der Sachverständige. Als Wunschpreis nennt Stephan eine Summe von 200 bis 300 Euro.