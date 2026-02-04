"Bares für Rares"-Gast fängt nach Mega-Expertise an zu zittern, Lichter greift sofort ein

Köln - Was für ein Kracher! Ein Verkäufer wünscht sich bei " Bares für Rares " bis zu 3000 Euro für sein Erbstück. Als im Rahmen der Expertise der wahre Wert enthüllt wird, fängt er sofort an zu zittern - und fordert einen Schnaps!

"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (63) und Expertin Friederike Werner (64) nehmen das Verkaufsobjekt genau unter die Lupe. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Stephan aus Nürnberg hat eine Bodenvase mit ins Pulheimer Walzwerk gebracht, die ihn seit seiner Jugend begleitet. Einst habe sie "auf dem Flokati" im Schlafzimmer seines Onkels gestanden, wie er gegenüber Moderator Horst Lichter (63) verrät.

Als Material identifiziert Expertin Friederike Werner Weichporzellan. Nur so seien die aufwendigen Glasuren und pompösen Angarnierungen der Maispflanze an der Außenseite möglich gewesen.

Bei der Vase handele es sich um eine Arbeit von Albert Klein für die Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM) in Berlin aus dem Jahr 1898. Werner bezeichnet das Objekt als "unikatär". Wie viele Stücke davon existieren, konnte sie nicht sagen.

Obwohl die 64-Jährige auch ein paar kleine Mängel aufdeckt, wünscht sich Stephan 2500 bis 3000 Euro für sein Mitbringsel. Doch damit liegt er komplett daneben. Werner taxiert den Wert mal eben auf 25.000 bis 30.000 Euro. Was für eine Sensation!

Der Besitzer kann nicht fassen, was er da hört: Stephan verfällt in Schnappatmung und beginn am ganzen Körper zu zittern. "Leck mich am …", rutscht es dem Nürnberger heraus. Dann wünscht er sich "erstmal einen Schnaps".