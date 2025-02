Affront bei "Bares für Rares": Studio-Gast vergreift sich im Ton, Waldi tobt

Köln - Eigentlich läuft es für Bernd Sondergeld bei " Bares für Rares " wie am Schnürchen. Im Finale bekommt er nach einer abfälligen Bemerkung dann aber den Zorn von Händler Walter "Waldi" Lehnertz (57) zu spüren! Platzt der Deal?

Bei "Bares für Rares" steht ein 88-teiliges Besteck-Set aus Skandinavien zum Verkauf. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Sondergeld?", wiederholt Horst Lichter (63), als sich sein Gast bei ihm vorgestellt hat. Der Nachname gefällt dem Moderator "spitzenmäßig". Jetzt müsse dieser nur noch in die Tat umgesetzt werden.

Zum Verkauf steht ein 88-teiliges Besteck-Set aus Skandinavien. Allerdings stammt es nicht etwa von IKEA, sondern von der Firma Dansk Knivfabrik aus Dänemark, wie Sven Deutschmanek (48) bei seiner Expertise erklärt.

Ein besonderer Hingucker sind die Griffstücke aus schwarzem Nylon. "Ich dachte, da macht man Strümpfe draus", merkt Lichter spitzbübisch an. "Nicht nur", entgegnet sein Experte, der jedoch sogleich auf einen Nachteil des Materials hinweist.

"Nylon reagiert sehr schnell auf Hitze", klärt Deutschmanek auf. Deshalb sei das Besteck, welches in den 1950er Jahren hergestellt wurde, nicht mehr so ganz makellos, was leider auch Einfluss auf den Gesamtwert habe. Dafür sei es aber "sehr selten" und "formschön".

Sondergeld wünscht sich 300 Euro für sein üppiges Besteck-Set. Der Sachverständige muss die Hoffnungen allerdings etwas bremsen. Er hält lediglich 150 bis 200 Euro für realistisch. Trotzdem will der Kandidat sein Glück im Händlerraum versuchen.