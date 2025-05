Desaströses Ende bei "Bares für Rares": Lehrerin verweigert den Verkauf und geht

Köln - Überraschende Wendung bei " Bares für Rares ": Als Simone Kramer in der ZDF-Sendung den wahren Wert ihres Objekts erfährt, verweigert sie sofort den Gang zu den Händlern!

Grundschullehrerin Simone Kramer aus Leverkusen bietet bei "Bares für Rares" ein Bild von einem Fußballspiel zum Verkauf an. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Grundschullehrerin aus Leverkusen kommt mit einem Fußball-Bild in das Pulheimer Walzwerk. Wie sie im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) verrät, gehörte es einst ihrem Vater und hing schon immer irgendwo im Haus - erst im Wohnzimmer, später dann im Partykeller.

"Da ich gar keine Ahnung habe, was so ein Bild wert sein kann, ist es mir wichtig, dass ich eine Wertvorstellung bekomme", begründet die Beamtin ihren Gang in die Trödelshow. Um endlich Licht ins Dunkel zu bringen, ist Detlev Kümmel (57) gefragt.

Laut dem Experten handelt es sich bei dem Mitbringsel um ein Werk des Künstlers Robert Högfeldt aus Schweden. "Er war bekannt für seine Illustrationen", bestätigt der 57-Jährige. "Das Fußballspiel sieht aus wie eine Dorfschlägerei, soll wohl ein Kreisliga-Spiel sein."

Vor allem die überspitzten Gesichtsausdrücke findet Kümmel "witzig anzuschauen". Doch dann wendet sich das Blatt. Der Experte hält nämlich noch ein niederschmetterndes Detail bereit: "Aber es ist keine Zeichnung, sondern nur ein Druck in einem sehr gebrauchten Zustand." Mit anderen Worten: Das Werk ist nicht echt.

"Das ist aber sehr schade", versucht Horst Lichter seinen Gast noch aufzumuntern. Doch Simone guckt inzwischen nur noch äußerst sparsam aus der Wäsche. Der Traum vom großen Geld? In wenigen Minuten zerplatzt!