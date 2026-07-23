Sensationeller Fund bei "Bares für Rares": Was in ersteigertem Buch steckt, ist kein "Lesezeichen"

Köln - Vor 15 Jahren kaufte sich Alexandra ein Buch. Im Inneren befand sich etwas, das sie für ein "Lesezeichen" hielt. Erst später fand sie die Wahrheit heraus und beschloss: Dieser Schatz muss zu " Bares für Rares "!

Verkäuferin Alexandra hat ihren Ehemann Tobias als Verstärkung mit zu "Bares für Rares" genommen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Wie süß, hat das ein Patenkind von dir gemalt?", erkundigt sich Moderator Horst Lichter (64) bei der Verkäuferin, die zusammen mit ihrem Mann Tobias in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gereist ist. Die beiden haben eine kleine Zeichnung im Gepäck.

Alexandra offenbart mehr über die Herkunft: Demnach ersteigerte sie "vor über 15 Jahren im Internet ein Buch", in dem noch dieses kleine Kunstwerk steckte. "Anscheinend als Lesezeichen", so ihre anfängliche Vermutung.

Weil sie den Maler nicht kannte, recherchierte die Trödelshow-Kandidatin selbst ein wenig nach - und stieß auf eine kleine Sensation. Das Mini-Gemälde soll von einem bekannten Künstler stammen.

Was ergibt die Expertise?

"Es handelt sich um eine kleinformatige Darstellung", doziert Colmar Schulte-Goltz zunächst. Das Werk sei definitiv ein Original und in Handarbeit gefertigt. Auf der Unterseite entdeckt er die Signatur des Urhebers.

"Da steht 'A. Hoelzel'. Das ist in dem Fall Adolf Hölzel", bestätigt der Sachverständige die These mit dem bekannten Schöpfer. Alexandra und Tobias hoffen auf 500 Euro. Schulte-Goltz hält sogar 600 bis 850 Euro für möglich.