Sensationeller Fund bei "Bares für Rares": Was in ersteigertem Buch steckt, ist kein "Lesezeichen"
Köln - Vor 15 Jahren kaufte sich Alexandra ein Buch. Im Inneren befand sich etwas, das sie für ein "Lesezeichen" hielt. Erst später fand sie die Wahrheit heraus und beschloss: Dieser Schatz muss zu "Bares für Rares"!
"Wie süß, hat das ein Patenkind von dir gemalt?", erkundigt sich Moderator Horst Lichter (64) bei der Verkäuferin, die zusammen mit ihrem Mann Tobias in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gereist ist. Die beiden haben eine kleine Zeichnung im Gepäck.
Alexandra offenbart mehr über die Herkunft: Demnach ersteigerte sie "vor über 15 Jahren im Internet ein Buch", in dem noch dieses kleine Kunstwerk steckte. "Anscheinend als Lesezeichen", so ihre anfängliche Vermutung.
Weil sie den Maler nicht kannte, recherchierte die Trödelshow-Kandidatin selbst ein wenig nach - und stieß auf eine kleine Sensation. Das Mini-Gemälde soll von einem bekannten Künstler stammen.
Was ergibt die Expertise?
"Es handelt sich um eine kleinformatige Darstellung", doziert Colmar Schulte-Goltz zunächst. Das Werk sei definitiv ein Original und in Handarbeit gefertigt. Auf der Unterseite entdeckt er die Signatur des Urhebers.
"Da steht 'A. Hoelzel'. Das ist in dem Fall Adolf Hölzel", bestätigt der Sachverständige die These mit dem bekannten Schöpfer. Alexandra und Tobias hoffen auf 500 Euro. Schulte-Goltz hält sogar 600 bis 850 Euro für möglich.
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Fabian Kahl und Elke Velten-Tönnies streiten um Mini-Kunstwerk
Als die um 1919 entstandene Zeichnung im Auktionsraum enthüllt wird, nehmen sie die anwesenden Händler erst einmal genau unter die Lupe. Anschließend entbrennt eine rege Debatte über das verwendete Malwerkzeug.
Die erste Vermutung lautet: Wachs. Irgendwann einigen sich die Protagonisten dann doch auf Ölkreide. Aber auch zwischen Fabian Kahl (34) und Elke Velten-Tönnies (73) kommt es zu Spannungen.
Als die Kölnerin ihren Kollegen ein weiteres Mal überbietet, droht dieser: "Das merke ich mir, du weißt das." Am Ende sichert sich Kahl den Zuschlag.
Er zahlt 700 Euro für das kleine Gemälde und trifft damit ziemlich genau die Mitte der Expertise.
"An Stelle der Dame würde ich nur noch Bücher bestellen", ulkt der gebürtige Thüringer, nachdem das Ehepaar den Raum verlassen hat. Alexandra und Tobias sind auch happy. Sie hatten nach eigener Aussage "eine richtig gute Zeit im Händlerraum". Und zusätzlich auch noch sieben grüne Scheine in der Tasche.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares