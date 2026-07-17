Glücksrausch bei "Bares für Rares": Objekt aus Leipzig lässt ZDF-Händler durchdrehen

Köln - Ein Fundstück aus einer geschenkten Gartenhütte sorgt bei " Bares für Rares " für größte Entzückung. Am Ende fällt ein Höchstgebot, das die Verkäuferin völlig aus den Socken haut.

Dreifach-Mama Giulia möchte bei "Bares für Rares" ein Fundstück aus einer geschenkten Gartenhütte loswerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Giulia hat eine Tier-Spieluhr in das Pulheimer Walzwerk mitgebracht. Durch Kurbeln können drei Papier-Kätzchen zum "Tanzen" gebracht werden. Eine größere, ebenfalls bewegliche Katze spielt Geige. "Ah nee, wat süß!", juchzt Horst Lichter (64).

Die Herkunft ist tatsächlich ein wenig kurios: Wie die junge Mutter gegenüber dem ZDF-Moderator berichtet, habe ihre Familie von einem Garten-Nachbarn eine Hütte geschenkt bekommen - samt Inhalt. "Und das war halt mit drin."

Experte Sven Deutschmanek (50) kennt die Details. Demnach sei das "Katzenorchester" um 1900 in Leipzig hergestellt worden. Musizierende Tiere als Motiv für Spieluhr-Bilder waren damals beliebt. Neben Katzen gab es oft auch Hunde oder Äffchen.

In einem Holzkasten auf der Rückseite des Objekts versteckt sich die Konstruktion aus kleiner Walzenspieluhr, Fliehkraftregler, Rad und Fäden, welche die Bewegungen der vier Farblithografien überhaupt erst möglich macht. Das Ganze wurde dann an die Wand gehängt.

Die Verkäuferin wünscht sich 600 Euro. Deutschmanek muss die Erwartung etwas bremsen. Er taxiert den Wert auf 400 bis 500 Euro. "Ich würde trotzdem in den Händlerraum gehen", zeigt sich Giulia mit der Expertise einverstanden.