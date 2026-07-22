Im Kampf um 100 Jahre altes Objekt: "Bares für Rares"-Kollege beleidigt Fabian Kahl
Köln - Im Kampf um ein mehr als 100 Jahre altes Objekt ziehen die Händler bei "Bares für Rares" alle Register - bis hin zur Beleidigung. Der Verkäufer profitiert.
"Menschenskind", platzt es vor Begeisterung aus Horst Lichter (64) heraus, als er das glänzende Verkaufsstück auf seinem Tresen erblickt. Studio-Gast Ralf Dux hat einen imposanten Pokal in das Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht.
Expertin Wendela Horz (56) erkennt den praktischen Nutzen der Silberware sofort und merkt an: "Da passt eine Flasche Wein rein." Lichter fühlt sich sofort angesprochen: "Ein Fläschchen in Ehren kann niemand verwehren", so der Moderator.
700 Euro habe er einst für den Pokal auf den Tisch gelegt, wie Ralf, der von seiner Tochter Marlene begleitet wird, in der Sendung berichtet. Die Sachverständige ist optimistisch, dass dieser Preis im Rahmen der Show getoppt werden kann.
"Das ist eine ganz wunderbare Jugendstil-Ausführung", schwärmt sie. Laut den Gravuren stammt der Pokal aus 800er-Silber aus dem Jahr 1902. Es handele sich um ein Geschenk dreier Söhne zum 70. Geburtstag ihrer Mutter. Auch ein Allianzwappen findet sich darauf.
Als Schöpfer des Pokals vermutet Horz den Silberschmied Alexander Schöllkopf. Ganz sicher ist sie sich nicht - trotz vorhandener Initialen. Mit 940 Euro liegt der reine Silberwert des Objekts bereits über dem Ankaufspreis. Insgesamt hält sie 1100 Euro für realistisch.
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"Bares für Rares"-Händler schwärmt: "Das ist Jugendstil vom Feinsten!"
Im Händlerraum präsentiert David Suppes (38) das Objekt zunächst wie eine Hantel - um das Gewicht zu bestimmen. Mit 700 Gramm liegt Wolfgang Pauritsch (54) genau richtig. "Das ist Jugendstil vom Feinsten. So was sieht man nicht alle Tage", schwärmt er.
Sein Startgebot liegt bei 750 Euro. Fabian Kahl (34) hat ebenfalls Interesse und legt nach. Anschließend entbrennt ein echter Bieter-Zweikampf zwischen den Show-Urgesteinen, die bereits seit 2013 im TV um Raritäten buhlen. In 50er-Schritten geht es aufwärts.
Bei 1300 Euro wirkt Pauritsch zunehmend genervt von seinem zähen Nebenbuhler. "Da sind Narzissen drauf. Du brauchst nur in den Spiegel schauen, du musst nicht kaufen", pöbelt er plötzlich Richtung Kahl.
Der Thüringer lächelt die verbale Entgleisung souverän weg, steigt bei 1350 Euro aber dennoch aus. "Das ist doch ein Gebot wie eine Umarmung, oder?", sinniert Pauritsch. Und auch Ralf findet: "Ja, das ist eine nette Umarmung. […] Dann machen wir das."
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares