Verboten! "Bares für Rares"-Profi lässt Fälschung auffliegen, ZDF-Gast muss gehen

Köln - Ein Verkäufer bietet bei " Bares für Rares " eine Intimdusche an. Nachdem die Expertin die ganze Wahrheit über das Objekt aufgedeckt hat, ist jedoch klar: Geld fließt hier heute keins!

Bis hierhin verläuft noch alles nach Plan, doch dann thematisiert der Moderator das Alter der Apparatur. "So wie es hier steht, hätte ich das Objekt auf die Zeit von 1883 bis 1915 geschätzt", beginnt der 62-Jährige. Dann folgt das große "aber" …

Das Gerät sei bereits 1842 patentiert worden und in nahezu jedem bürgerlichen Haushalt zu finden gewesen, doziert Berding weiter. Lichter schaut ziemlich angewidert und meint: "Ich bin sehr froh für uns alle, dass wir in der heutigen Zeit leben." Die Expertin stimmt zu.

Anschließend demonstriert die 47-Jährige die Funktionsweise. Über einen Schlauch wird mit Druck etwas Flüssigkeit in die Vagina gespült. "Sehr, sehr gerne noch mit spermizidabtötenden Zusatzmitteln", um ein Baby zu verhindern.

Der Moderator hat zunächst keine Ahnung, was vor ihm auf dem Tisch liegt und spricht von einem "komischen Ding". Expertin Bianca Berding klärt ihn darüber auf, dass es sich bei dem Gegenstand um ein frühes Verhütungsmittel handelt.

Björn Peter (49) hat einen sogenannten Irrigator aus dem 19. Jahrhundert mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Im Gespräch Horst Lichter (62) verrät er, dass er keine Verwendung für das gute Stück hat. Deshalb möchte er sich davon trennen.

Moderator Horst Lichter (62) darf dem Verkäufer keine Händlerkarte aushändigen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Seine Expertin übernimmt und erklärt mit ernster Stimme: "Aber ... ich habe es mir sehr genau angesehen." Und dabei sind ihr so einige Ungereimtheiten aufgefallen, wie etwa die gestanzte Nummer auf dem Unterboden, die auf keinen Fall passte.

Hinzu kommt das angebrachte Schild. Es sei geklebt worden, absolut untypisch für die Zeit um 1900. Damals wurden derlei Anbringungen eher genietet oder mit flachen Schrauben versehen.

Berding zählt noch weitere Punkte auf, und kommt dann zu einem erschütternden Ergebnis: "Lange Rede, kurzer Sinn: Wir haben es hier mit einem gefälschten Medizinobjekt zu tun!" Die Intimdusche stamme auf keinen Fall aus dem 19. Jahrhundert.

Und so war für Horst Lichter auch direkt klar: "Du kriegst keine Händlerkarte, darf ich nicht, weil es eine Fälschung ist." Ohne Geld muss Björn Peter sofort die Heimreise antreten. Spürbar enttäuscht gibt der DJ abschließend zu: "In der Expertise lief's jetzt nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte."

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.