Aufregung bei "Bares für Rares": Horst Lichter brüskiert seine Expertin, die reagiert deutlich

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In einer aktuellen Ausgabe von "Bares für Rares" brüskiert Moderator Horst Lichter seine Expertin mit einer unbedachten Äußerung. Die reagiert deutlich!

Von Frederick Rook

Köln - In einer aktuellen Ausgabe von "Bares für Rares" brüskiert Moderator Horst Lichter (64) seine Expertin Heide Rezepa-Zabel mit einer unbedachten Äußerung. Die 60-Jährige reagiert deutlich!

Eine Aussage von "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (64) hat bei ZDF-Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) für Verstimmung gesorgt.
Eine Aussage von "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (64) hat bei ZDF-Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) für Verstimmung gesorgt.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Torsten und seine Mutter Margret wollen in der ZDF-Sendung drei Ringe zu Geld machen. Ihr Mann habe den Schmuck einst einem Pärchen abgekauft, welches finanzielle Hilfe für eine Garage benötigte. "Dann lag er im Schrank", erklärt die Besucherin.

"Es sieht so aus, als wären es drei Ringe, aber in Wahrheit werden sie zusammen getragen und erscheinen dann wie ein Ring", fachsimpelt Rezepa-Zabel. Zum besseren Verständnis führt sie die beschriebene Funktionsweise gleich einmal vor.

Die Ringschiene bringe es auf 14 Karat, der Kopf aus Weißgold auf 18. Doch was ist das Ganze wert? Die Verkäufer erhoffen sich 400 bis 500 Euro. Doch schon der reine Goldwert liegt mit 560 Euro bereits darüber. Rezepa-Zabel taxiert "1000 bis 1200 Euro".

Bares für Rares: Auktion läuft aus dem Ruder, "Bares für Rares"-Star pöbelt: "Wie bist du denn drauf?"
Bares für Rares Auktion läuft aus dem Ruder, "Bares für Rares"-Star pöbelt: "Wie bist du denn drauf?"

Margret kann ihr Glück kaum fassen. "Das war eine ganz tolle Expertise", findet die Besitzerin. "Ja, das macht sie so toll, ich nehme mir das immer auf, abends, wenn ich im Bett liege zum Einschlafen", ergänzt Lichter unbedacht. Da wird Rezepa-Zabel hellhörig.

"Zum Einschlafen - ich habe das sehr wohl mitgekriegt", lässt sie den ehemaligen TV-Koch wissen - und schmollt. Nach kurzer Pause ätzt sie zurück: "Musst du dich da festhalten am Tisch?" Lichter plagen Schuldgefühle. "Es war rein positiv gemeint", beteuert er. Die Expertin ist nicht überzeugt …

Die drei Ringe, die zusammengesetzt einen einzelnen ergeben, sollen laut Expertise bis zu 1200 Euro wert sein.
Die drei Ringe, die zusammengesetzt einen einzelnen ergeben, sollen laut Expertise bis zu 1200 Euro wert sein.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

Von wegen nur 500 Euro: Verkäuferin fordert plötzlich das Doppelte

Verkäuferin Margret und ihr Sohn Torsten freuen sich über 800 Euro. Im Vorfeld hatten die beiden nur mit maximal 500 Euro geliebäugelt.
Verkäuferin Margret und ihr Sohn Torsten freuen sich über 800 Euro. Im Vorfeld hatten die beiden nur mit maximal 500 Euro geliebäugelt.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Für Torsten und Margret geht es anschließend im Verhandlungsraum weiter. Dort herrscht sogleich großes Interesse an dem Ring-Ensemble. "Ich starte mit 400 Euro", flötet Händler Wolfgang Pauritsch (54). Walter "Waldi" Lehnertz (59) erhöht auf 450.

Es entwickelt sich ein munteres Wettbieten, das erst bei 700 Euro von Lisa Nüdling (46) ins Stocken gerät. Obwohl ihr Wunschpreis bereits deutlich überboten ist, fordert die Verkäuferin plötzlich satte 1000 Euro. Der Grund: "Die Expertise lag bei 1000 bis 1200."

Durch die Reihen der Händler geht ein Raunen. "Die Steine sind nicht groß, es ist nicht viel Material", gibt Nüdling zu bedenken. "800 Euro" lautet jedoch ihr entgegenkommendes Angebot. Keiner bietet mehr. Fabian Kahl (34) hält den Preis für "angemessen".

Bares für Rares: Abbruch in ZDF-Show: "Bares für Rares"-Verkäufer bricht in Tränen aus und geht
Bares für Rares Abbruch in ZDF-Show: "Bares für Rares"-Verkäufer bricht in Tränen aus und geht

Und auch Margret gibt sich mit dem neuen Höchstgebot zufrieden. "Für den Ring wünsche ich mir, dass er in gute Hände kommt und vielleicht mal ein Brautpaar glücklich macht", erklärt sie zum Abschied aus dem Pulheimer Walzwerk bei Köln.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mehr zum Thema Bares für Rares: