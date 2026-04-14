Aufregung bei "Bares für Rares": Als Horst Lichter DAS erfährt, ist er tief "erschüttert"

Köln - Ein rätselhaftes Silberstück sorgt bei " Bares für Rares " für mächtig Aufsehen. Als Horst Lichter (64) die Details dazu erfährt, ist er "erschüttert".

Bert und Alex aus Arnheim (Niederlande) wollen bei "Bares für Rares" ein Stillhütchen aus dem 18. Jahrhundert verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich bin begeistert. So was hatte ich noch nie", frohlockt Expertin Wendela Horz (56) als sie dem ZDF-Moderator das Verkaufsobjekt zeigt: "Kennst du das?" Lichter tippt spontan auf ein Teesieb, liegt damit allerdings komplett daneben.

Tatsächlich handelt es sich bei dem Gegenstand, den Bert und Alex aus Arnheim (Niederlande) mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht haben, um ein antikes Stillhütchen. Die Punzen verraten Alter und Herkunft: 1798 - England.

Wie Horz weiter doziert, sei das Objekt zu seiner Entstehungszeit jedoch nicht von der Mutter des Kindes getragen worden, sondern von einer Amme. "Das war der absolute Luxus damals, den sich nur sehr wohlhabende, adlige Damen leisten konnten."

Das Problem: Genau diese Frauen durften damals nicht stillen. "Das galt als unfein und unpassend", weiß die Sachverständige. Lichter hat dafür kein Verständnis. Wütend zieht er die Augenbrauen zusammen. Doch damit nicht genug …

Einige Quellen besagen, dass Stillhütchen auch deshalb verwendet wurden, um einen direkten Hautkontakt zwischen dem eigenen Kind und der Amme zu verhindern. Der frühere TV-Koch zeigt sich angesichts dieses Details fassungslos und schnauft: "Gott hat einen verdammt großen Zoo auf die Welt geschickt."