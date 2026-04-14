Aufregung bei "Bares für Rares": Als Horst Lichter DAS erfährt, ist er tief "erschüttert"
Köln - Ein rätselhaftes Silberstück sorgt bei "Bares für Rares" für mächtig Aufsehen. Als Horst Lichter (64) die Details dazu erfährt, ist er "erschüttert".
"Ich bin begeistert. So was hatte ich noch nie", frohlockt Expertin Wendela Horz (56) als sie dem ZDF-Moderator das Verkaufsobjekt zeigt: "Kennst du das?" Lichter tippt spontan auf ein Teesieb, liegt damit allerdings komplett daneben.
Tatsächlich handelt es sich bei dem Gegenstand, den Bert und Alex aus Arnheim (Niederlande) mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht haben, um ein antikes Stillhütchen. Die Punzen verraten Alter und Herkunft: 1798 - England.
Wie Horz weiter doziert, sei das Objekt zu seiner Entstehungszeit jedoch nicht von der Mutter des Kindes getragen worden, sondern von einer Amme. "Das war der absolute Luxus damals, den sich nur sehr wohlhabende, adlige Damen leisten konnten."
Das Problem: Genau diese Frauen durften damals nicht stillen. "Das galt als unfein und unpassend", weiß die Sachverständige. Lichter hat dafür kein Verständnis. Wütend zieht er die Augenbrauen zusammen. Doch damit nicht genug …
Einige Quellen besagen, dass Stillhütchen auch deshalb verwendet wurden, um einen direkten Hautkontakt zwischen dem eigenen Kind und der Amme zu verhindern. Der frühere TV-Koch zeigt sich angesichts dieses Details fassungslos und schnauft: "Gott hat einen verdammt großen Zoo auf die Welt geschickt."
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Auch "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl vermutet ein Teesieb
Die Verkäufer wünschen sich 200 Euro. Auch Horz hält 150 bis 200 Euro für realistisch. Nur Lichter zeigt sich bei der Übergabe der Händlerkarte noch immer konsterniert. "Ich habe wieder viel gelernt und bin sehr erschüttert über uns Menschen", so sein Fazit. "Ich bin gespannt, wer das kauft."
Im Verhandlungsraum steht den Händlern zunächst ein großes Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. Fabian Kahl verliert schließlich als erster die Geduld. "Was ist denn das?", will der 34-jährige Thüringer von den niederländischen Studio-Gästen wissen.
Ebenso wie Lichter vermutet auch er ein Teesieb. Bert und Alex bringen schnell Licht ins Dunkel. "Da wäre ich nie drauf gekommen", gibt Kahl zu und meint: "So was hatten wir wirklich noch nie hier." Ein Gebot will er im Anschluss aber nicht abgeben.
Seine Kollegen zeigen glücklicherweise etwas mehr Interesse. Am Ende eines munteren Wettbietens sichert sich Anaisio Guedes (50) den Zuschlag. Der gebürtige Brasilianer zahlt immerhin 160 Euro.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares