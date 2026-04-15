Auktion läuft aus dem Ruder, "Bares für Rares"-Star pöbelt: "Wie bist du denn drauf?"
Köln - Hitziges Wortgefecht bei "Bares für Rares": Wegen eines Trinkspiel-Gadgets geraten gleich mehrere Händler verbal aneinander. Eine Trotz-Reaktion beschert dem Verkäufer am Ende einen unglaublichen Deal.
Klaus hat einen "Stiefel zum Stiefeltrinken" in das Pulheimer Walzwerk mitgebracht, wie Moderator Horst Lichter (64) sofort richtig erkennt. Es sei das Geschenk eines "väterlichen Freundes" gewesen, stamme aber ursprünglich von einem Wirt.
"Ein veritables Scherzglas", merkt Expertin Friederike Werner an. Einen Hinweis auf den Hersteller findet die 64-Jährige zwar nicht, doch der markante Stil deute für sie auf "Zwiesel" im Bayerischen Wald hin. Als Künstlerin vermutet sie "relativ sicher" Henriette Steigerwald.
Das Ornamentband sticht Werner besonders ins Auge: "Ein Rapport von schönen Grotesken, wie man sie aus der Antike kennt", so die Kölnerin, die unter anderem Greifen und Sphingen erkennt. Hergestellt wurde das Band von der bekannten Marke WMF.
Lichter interessiert sich brennend für das Alter. Werner datiert den Trinkbehälter in die Zeit von "1890 bis 1900". Der ehemalige TV-Koch ist beeindruckt. Doch was ist die Rarität heute wert? Klaus wünscht sich 300 Euro.
Ein stolzer Preis, den die Expertin so nicht mitgehen kann. Sie hält höchstens 250 Euro für realistisch. Nach einem enttäuschten "Okay" des Verkäufers scherzt Lichter: "Wenn der voll wäre mit Bier, wäre das eine andere Nummer."
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Dabei war er schon raus: "Bares für Rares"-Händler zahlt doppelten Schätzpreis
Immerhin zieht das Scherz-Gefäß auch im Händlerraum sofort alle Anwesenden in seinen Bann. Als Wolfgang Pauritsch (54) auf 260 Euro erhöht, kippt die Stimmung. "Alter Schwede, was stimmt mit euch nicht?!", blafft Walter Lehnertz (54) in die Runde.
Er hält die Summe, die bereits über dem Preis der Expertin liegt, für viel zu hoch. Doch es geht noch weiter. "Ich hatte mal einen mit Echtsilber, den habe ich für weit über 1000 verkauft", stellt sein Nebenbuhler klar und bietet 290 Euro.
Lehnertz kontert: "Aber der ist nur versilbert, jetzt bleib doch mal ruhig!" Lisa Nüdling (46) reicht's: "Ich steige aus, ihr streitet euch." Das nächste Pauritsch-Gebot liegt bei 320 Euro. "Waldi" versteht die Welt nicht mehr und ätzt: "Wie bist du denn drauf?!" Dann legt er selbst noch einen Zehner drauf.
Sein Kollege gibt auf. Dann meldet sich plötzlich Fabian Kahl (34) zu Wort und bietet 350 Euro. Für Pauritsch ein Unding. Völlig irrational erklärt der Österreicher: "Dann bin ich wieder drin. 360!" Obwohl er das Feld eigentlich schon geräumt hatte, macht Pauritsch am Ende das Rennen - und zahlt satte 500 Euro für den Trinkstiefel.
"Das hätte ich nie erwartet", kann Klaus sein Glück zum Abschied aus dem Walzwerk kaum fassen. Kein Wunder, der maximale Schätzpreis wurde mal eben verdoppelt.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares