Auktion läuft aus dem Ruder, "Bares für Rares"-Star pöbelt: "Wie bist du denn drauf?"

Köln - Hitziges Wortgefecht bei " Bares für Rares ": Wegen eines Trinkspiel-Gadgets geraten gleich mehrere Händler verbal aneinander. Eine Trotz-Reaktion beschert dem Verkäufer am Ende einen unglaublichen Deal.

Klaus aus Oberhausen (r.) hat einen Trinkstiefel zu "Bares für Rares" mitgebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Klaus hat einen "Stiefel zum Stiefeltrinken" in das Pulheimer Walzwerk mitgebracht, wie Moderator Horst Lichter (64) sofort richtig erkennt. Es sei das Geschenk eines "väterlichen Freundes" gewesen, stamme aber ursprünglich von einem Wirt.

"Ein veritables Scherzglas", merkt Expertin Friederike Werner an. Einen Hinweis auf den Hersteller findet die 64-Jährige zwar nicht, doch der markante Stil deute für sie auf "Zwiesel" im Bayerischen Wald hin. Als Künstlerin vermutet sie "relativ sicher" Henriette Steigerwald.

Das Ornamentband sticht Werner besonders ins Auge: "Ein Rapport von schönen Grotesken, wie man sie aus der Antike kennt", so die Kölnerin, die unter anderem Greifen und Sphingen erkennt. Hergestellt wurde das Band von der bekannten Marke WMF.

Lichter interessiert sich brennend für das Alter. Werner datiert den Trinkbehälter in die Zeit von "1890 bis 1900". Der ehemalige TV-Koch ist beeindruckt. Doch was ist die Rarität heute wert? Klaus wünscht sich 300 Euro.

Ein stolzer Preis, den die Expertin so nicht mitgehen kann. Sie hält höchstens 250 Euro für realistisch. Nach einem enttäuschten "Okay" des Verkäufers scherzt Lichter: "Wenn der voll wäre mit Bier, wäre das eine andere Nummer."