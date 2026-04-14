Knatsch bei "Bares für Rares": Experte glaubt an Objekt-Echtheit, Händler widersprechen

Köln - Solch eine Geschichte sieht man bei " Bares für Rares " auch eher selten. Der Experte bestätigt die Echtheit eines Objektes, doch die Händler widersprechen vehement - mit weitreichenden Folgen?

Thomas Müller (r.) besucht "Bares für Rares", um eine Zeichnung mit der Unterschrift von Salvador Dalí zu verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Thomas Müller hat ein Kunstwerk im Gepäck, als er die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln betritt.

"Dalí hat weiße Blätter signiert", erklärt Experte Albert Maier (77), der zudem weiß, dass im Anschluss oft Drucke auf die Original-Unterschrift von Salvador Dalí gemacht worden seien.

"Die Signatur geht in das Blatt hinein", gibt der Sachverständige zudem preis.

Daher sei es für den 77-jährigen Experten eindeutig, dass es sich um eine echte Unterschrift des weltbekannten spanischen Malers handele, die später eben mit so einem Druck versehen worden sei.

"Dann war Dalí nicht nur ein Lebemann, sondern auch ein hervorragender Kaufmann", findet Moderator Horst Lichter (64), der gerne wissen würde, was der Verkäufer für seine Zeichnung haben will.

"Ich hätte gerne 300 Euro dafür", verrät Thomas Müller.