Rausschmiss bei "Bares für Rares": Kandidatin befolgt Regeln nicht, Lichter verweigert Händlerkarte

Köln - Bei " Bares für Rares " gibt es strikte Regeln. Befolgt man diese nicht, greift Moderator Horst Lichter (64) durch. Das muss auch eine Kandidatin feststellen, die überzogene Preisvorstellungen hat.

Gabriele Linder (56) aus Solingen hat bei "Bares für Rares" enorme Preisvorstellungen für ihre Porzellanschale. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Gabriele Linder (56) aus Solingen bringt eine üppig verzierte Porzellanschale mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Geerbt habe sie das Gefäß von ihrer Großtante aus Hamburg vor rund 20 Jahren. "Das ist eine sehr schöne Erinnerung, aber so schön finde ich das Teil jetzt nicht, dass ich es auch behalten möchte", macht die Redaktionsassistentin klar.

Für den früheren TV-Koch Lichter sei die Schüssel allerdings Neuland, denn so eine Schale habe er noch nicht gesehen, weshalb er die ganze Zeit am Überlegen ist, wofür man das Objekt nutzen kann.

"Ich komme nur auf eine sinnvolle Sache: eine Obstschale", so der Entertainer, "weil Suppen, Saucen und Blumen sind gänzlich raus aus der Nummer."

Für Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) sei die Funktion sekundär, denn "in erster Linie ist es ein Kunststück", weiß die Sachverständige.

"Es ist von der Porzellanmanufaktur Meissen und ich erkenne sofort schon an den Schwertern, dass es aus dem 19. Jahrhundert stammt", so die 60-jährige Expertin.