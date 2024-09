Bares für Rares: Alle Informationen zur ZDF-Trödelshow

Bisher gab es bereits einige Drehorte für die Trödelshow. So befand sich der erste zentrale Drehort für die regulären Folgen im Walzwerk in Pulheim (NRW). Seit 2018 werden diese allerdings in den Coloneum Studios in Köln (Halle 8) gedreht.

Für Sonderausgaben werden auch besondere Orte als Drehort gewählt. So gab es beispielsweise Jubiläumsepisoden bereits im Schloss Drachenburg in Königswinter, auf der Burg Brandenstein in Schlüchtern, im Wasserschloss Wülmersen in Trendelburg oder auch im Schloss Ehreshoven in Engelskirchen.