Das waren bisher die teuersten Exponate bei Bares für Rares

Von einer Expertin wird der Wert des Reliquienkreuzes auf 60.000 bis 80.000 Euro geschätzt. Händlerin Susanne Steiger kaufte das Pektoral am Ende für 42.000 Euro. Nach Vorwürfen der Abzocke ist das Objekt weiterhin in ihrem Besitz.

Ein unglaublicher Preis wurde auch in der Weihnachtssendung 2023 ausgehandelt. In diese kamen zwei Verkäuferinnen mit zwei handbemalten Desserttellern, für die sie insgesamt 80 Euro erwarteten.

Dabei handelte es sich um zwei Sèvres-Teller, Stücke eines 205-teiligen Sets aus Tellern, Schalen und Etageren. Sie wurden von 1824 bis 1832 in der französischen Staatsmanufaktur Sèvres für den französischen König Ludwig XVII. produziert.

Da er jedoch kurz vor der Fertigstellung verstarb, aß stattdessen König Karl X. vom Porzellan, bevor es an das französische Außenministerium ging. Nach und nach verteilten sich die einzelnen Stücke an Kunsthändler. Ein Teller landete im Metropolitan Museum of Art in New York.

Insgesamt wird der Wert der zwei Teller auf 39.000 Euro geschätzt. Händler Fabian Kahl nahm den positiv überraschten Verkäuferinnen die Teller am Ende für 36.0000 Euro ab.