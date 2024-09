Bares für Rares: Das sind die aktuellen Experten der Show

Wer sind die Experten bei Bares für Rares? ➤ Wer ist dabei und was weiß man über die Experten bei Bares für Rares? Infos gibt's hier!

Von Aline Neißner

Anhand ihrer Bewertung gehen Teilnehmer der Kultsendung mit einer entsprechenden Erwartung in den Händlerraum, um möglichst viel Gewinn zu erzielen. So gesehen bilden die "Bares für Rares"-Experten die Basis der Verkaufsverhandlungen. TAG24 stellt die aktuellen Fachleute in einem Kurzprofil vor. Noch mehr Infos rund um die Unterhaltungsshow gibt's hier: Bares für Rares.

Experten (v.l.n.r.): Friederike Werner (v. l. n. r.), Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz und Detlev Kümmel. © ZDF/Frank W. Hempel Bereits seit 2013 läuft die beliebte Trödelshow Bares für Rares im deutschen Fernsehen. Hier können ausgewählte Kandidaten ihre mitgebrachten Gegenstände bewerten lassen und im besten Fall für viel Geld verkaufen. Ausgangspunkt ist jedoch erst einmal die fachmännische Begutachtung der Stücke. Dabei werden die Objekte von den jeweiligen Experten genau unter die Lupe genommen. Denn Fälschungen oder besonders geschützte Gegenstände dürfen nicht zum Verkauf angeboten werden. Eine gewisse Vorarbeit dafür wird bereits von Redakteuren der Sendung sowie entsprechenden Kunsthistorikern und Fachberatern geleistet, die diverse Informationen zu den Gegenständen zusammentragen und die Experten so mit einem gewissen Hintergrundwissen versorgen. Bares für Rares "Bares für Rares"-Besuch wird zum Desaster: Murrende Verkäufer erleben bittere Enttäuschung In jeder Sendung treten drei Sachkundige auf, die sich die jeweiligen Exponate genau anschauen, sie begutachten, beschreiben und letztlich ihren Wert einschätzen.

Alle Experten von Bares für Rares

Seit Ausstrahlungsbeginn von Bares für Rares waren insgesamt 16 Experten für die Sendung tätig (Stand: September 2024). Einige davon traten nur innerhalb einer Staffel auf, andere sind über mehrere Jahre dabei. Das sind alle ehemaligen Sachverständigen: Albert Maier (2013 bis 2023)

Oliver Kircher (2013)

George Mullen (2015/16)

Markus Weller (2015/16)

John Goldsworthy (2016)

Anne-Katrin Hoffmann (2016)

Florian Meyer (2018)

Fabian Benöhr (2019) Welche Gutachter und Gutachterinnen aktuell zum Expertenteam von Bares für Rares gehören, erfährst Du im Anschluss.

Dr. Heide Rezepa-Zabel

Dr. Heide Rezepa-Zabel (58) ist Kunsthistorikerin und Kunstsachverständige. © Fotomontage: ZDF/Guido Engels, Wikipedia, TAG24/cb Name: Heide Rezepa-Zabel Privates: geboren am 16. September 1965, Mutter von drei Töchtern, verheiratet Expertin für: Kunst, Antiquitäten, Schmuck, Edelsteine Bares für Rares Affront bei "Bares für Rares": Verkäufer bekommt seinen Willen nicht und bricht ab! Tätigkeit: unabhängige Gutachterin und Beraterin im An- und Verkauf, bietet Seminare zu ausgewählten Themen- und Werkstoffbereichen an sowohl im Werkbundarchiv - Museum der Dinge (Berlin) als auch in ihrem Showroom in Berlin, Autorin von Beiträgen über Kunstgewerbe sowie industrielles Design für eine Zeitschrift Eigenes Geschäft: Online-Plattform "Design20", Büroräume (Showroom) in Berlin Seit wann bei Bares für Rares dabei: 2013 Funfact: Heide Rezepa-Zabel erhielt 2023 bei der Fachmesse Intergem den Preis der Deutschen Edelsteinstraße.

Sven Deutschmanek

Sven Deutschmanek (48) ist leidenschaftlicher Antiquitätenhändler. © Fotomontage: ZDF/Guido Engels, Wikipedia, TAG24/cb Name: Sven Deutschmanek Privates: geboren am 5. Juni 1976, Vater eines Sohnes und einer Tochter, verheiratet Experte für: Blechspielzeug, Uhren, Porzellan, Designklassiker, Silber Tätigkeit: unabhängige Bewertung von Antiquitäten und Designklassikern im An- und Verkauf, Unterstützung und Beratung von Privatpersonen bei Haushaltsauflösungen oder Nachlässen Eigenes Geschäft: Antiquitätenhandel "Deutschmanek" in Bad Salzuflen Seit wann bei Bares für Rares dabei: 2014 Funfact: Sven Deutschmanek kann als Moderator für private Feiern oder Firmenveranstaltungen gebucht werden.

Colmar Schulte-Goltz

Colmar Schulte-Goltz (51) ist Kunstexperte, Galerist und Experte bei Bares für Rares. © Fotomontage: ZDF/Guido Engels, Wikipedia, TAG24/cb Name: Colmar Schulte-Goltz Privates: geboren am 10. Juni 1973, Beziehungsstatus unbekannt Experte für: Gemälde, Malerei und internationales Kunsthandwerk Tätigkeit: Kunsthistoriker und Galerist, Kurator für junge Kunst im Stadtmuseum Hattingen Eigenes Geschäft: Galerie "Kunstraum" sowie "Galerie Goltz an der Philharmonie" in Essen Seit wann bei Bares für Rares dabei: 2015 Funfact: Seine Leidenschaft für Kunst hat Colmar Schulte-Goltz bereits in die Wiege gelegt bekommen, denn auch seine Urgroßmutter war Kunstsammlerin.

Detlev Kümmel

Detlev Kümmel (54) ist Galerist und Kunstexperte. © Fotomontage: ZDF/Guido Engels, Wikipedia, TAG24/cb Name: Detlev Kümmel Privates: geboren am 19. März 1968, geschieden, aktueller Beziehungsstatus unbekannt Experte für: Antiquitäten, Kunst, Kurioses, technische Objekte Tätigkeit: Galerist, unterrichtet verschiedene Kampfsportarten Eigenes Geschäft: jeweils eine eigene Galerie "Kuemmel.Gallery" in Lüdenscheid und in Iserlohn, Besitzer von zwei Kampf- und Fitnessstudios in Lüdenscheid und Hemer Seit wann bei Bares für Rares dabei: 2015 Funfact: Detlev Kümmel war bereits in einigen TV-Formaten zu Gast. Dazu gehören z. B. die Folgenden. Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller (2009, RTL II)

Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld (2010, Kabel eins)

Wer weiß denn sowas? (2020, ARD)

Verstehen Sie Spaß? (2024, ARD)

Wendela Horz

Wendela Horz (54) ist unter anderem gelernte Goldschmiedin und Gemmologin. © Fotomontage: ZDF/Guido Engels, Wikipedia, TAG24/cb Name: Wendela Horz Privates: geboren am 9. Dezember 1969, Mutter von zwei Töchtern, geschieden Expertin für: historischen und neuzeitlichen Schmuck, Uhren, Silberwaren Tätigkeit: Designerin, Beraterin und Verkäuferin ihrer eigenen Schmuckkollektion, freie Sachverständige Eigenes Geschäft: Online-Verkauf ihrer Schmuckkollektion Seit wann bei Bares für Rares dabei: 2017 Funfact: Die in ihrer Freizeit Klavier spielende Schmuckexpertin verkaufte ihre eigene Kollektion unter dem Namen "Mein Stein von Wendela Horz" zeitweise auf dem Dauerwerbesender "QVC".

Dr. Friederike Werner

Dr. Friederike Werner (62) studierte unter anderem Kunstgeschichte und Archäologie. © Fotomontage: ZDF/Guido Engels, Wikipedia, TAG24/cb Name: Friederike Werner Privates: geboren 1962, Beziehungsstatus unbekannt Expertin für: Gegenstände der Kunst und Kunsthandwerk Tätigkeit: Wissenschaftlerin, Buchautorin mit Themenschwerpunkt Ägyptologie, Kunsthistorikerin, freie Mitarbeiterin im Ägyptologischen Institut der Universität Heidelberg Eigenes Geschäft: Online-Verkauf ihrer Bücher Seit wann bei Bares für Rares dabei: 2019 Funfact: In den 80er-Jahren war Friederike Werner bei Ausgrabungen in Ägypten beteiligt und fertigte Zeichnungen von Fresken, Objekten und Reliefs an.

Dr. Bianca Berding

Dr. Bianca Berding (47) studierte Kunstgeschichte und ist mittlerweile Expertin bei Bares für Rares. © Fotomontage: ZDF/Frank W. Hempel, Wikipedia, TAG24/cb Name: Bianca Berding Privates: geboren am 30. November 1976, Beziehungsstatus unbekannt Expertin für: Antiquitäten im Jugendstil und Art déco Tätigkeit: Kunsthistorikerin, Beraterin, Kunstführerin Eigenes Geschäft: unbekannt Seit wann bei Bares für Rares dabei: 2019 Funfact: Bianca Berding arbeitete bereits zwei Jahre hinter den Kulissen von Bares für Rares in der Redaktion. Für die fünfteilige Sendereihe "Das Geheimnis der Meister" (3sat, Ausstrahlung 2024) übernahm sie die Teamleitung und Moderation.

Patrick Lessmann

Patrick Lessmann ist der aktuell letzte Neuzugang im Expertenteam von Bares für Rares. © Fotomontage: Screenshot/ZDF/Bares für Rares, Wikipedia, TAG24/cb Name: Patrick Lessmann Privates: unbekannt Experte für: historischen und neuzeitlichen Schmuck Tätigkeit: Goldschmied, Gutachter Eigenes Geschäft: Juweliergeschäft in Büttgen Seit wann bei Bares für Rares dabei: 2023 Funfact: Patrick Lessmann ist seit 2013 Gitarrist in der Heavy-Metal-Band "Devilusion".

Was verdienen die Experten bei Bares für Rares?

Während in einigen Medien darüber berichtet wird, dass der Moderator der Sendung Horst Lichter (62) sage und schreibe 1,7 Millionen Euro jährlich mit der ZDF-Kultshow verdienen soll, ist über die Gage der Experten bisher nichts bekannt.

Was kostet die Expertise?