"Bares für Rares"-Debakel: Händler bricht Auktion ab und schickt Verkäuferin heim
Köln - Kandidatin Eva-Maria möchte bei "Bares für Rares" ordentlich Kasse machen, doch der Traum wird zum Albtraum: Nach nur einem Gebot bricht Händler Wolfgang Pauritsch (53) die Verhandlungen ab!
Die Verkäuferin aus Odenthal hat eine Grafik von Heinz Mack mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Wie sie gegenüber Moderator Horst Lichter (63) verrät, handelt es sich dabei um ein Hochzeitsgeschenk ihres Trau-Pfarrers, der den Maler gar persönlich kannte.
Auf dem Blatt ist das christliche Ähren-Symbol abgebildet, welches Mack 1987 als Vorlage für seine im Sandstrahlverfahren ausgeführten Steinarbeiten entworfen hatte. Jahreszahl und Signatur sind ebenfalls vorhanden. "Das ist ein absolutes Unikat", schwärmt Lichter begeistert.
Mit seiner Einschätzung liegt der 63-Jährige jedoch völlig falsch. Expertin Bianca Berding (48) stellt kurz darauf nämlich fest, dass die Angaben auf der Grafik lediglich gedruckt sind, nicht handschriftlich. Eva-Maria ist geschockt und gesteht: "Damit habe ich nicht gerechnet!"
Auch Lichter ist "schwer enttäuscht". Neugierig erkundigt er sich dennoch nach dem Wunschpreis. Die Besitzerin offenbart ihm daraufhin, mit 800 Euro geliebäugelt zu haben. Bei dieser Summe muss der ehemalige TV-Koch erst einmal tief durchatmen. Aus gutem Grund …
Berding taxiert den Wert des Kunstobjekts auf magere 50 bis 80 Euro, denn "es ist nur der Abdruck vom Abdruck". Was für eine Klatsche. In den Händlerraum möchte Eva-Maria trotzdem!
"Bares für Rares"-Händler bietet nur 50 Euro, dann folgt ein Machtwort
Da sie ihre Erwartungen glaubhaft um 720 Euro nach unten schraubt, übergibt Lichter ihr schließlich doch noch die Händlerkarte. Bedauerlicherweise wartet im Verhandlungsraum schnell die nächste herbe Enttäuschung auf die Odenthalerin.
"Kein Unikat?", staunt Wolfgang Pauritsch, der den Wert eines originalen, handsignierten Mack-Drucks auf "vielleicht sogar 1000 Euro" geschätzt hätte. Die Kopie sei höchstens "dekorativ", aber nicht wirklich viel wert. Das Gebot des Österreichers: 50 Euro.
Als niemand mehr bietet, versucht Verkäuferin Eva-Maria mit ihrer Pfarrer-Story für neuen Schwung zu sorgen, doch der Plan scheitert. Nach ihrem letzten Satz herrscht erst einmal gespenstische Stille im Händlerraum. Dann ergreift Pauritsch das Wort …
"Ich denke, dass dieses Blatt für Sie die größte Bedeutung hat - und nicht für uns Händler oder irgendeinen Käufer", erklärt der 53-Jährige vielsagend. Anschließend wird er noch deutlicher und fordert: "Nehmen Sie es wieder mit!" Damit ist der Auftritt von Eva-Maria beendet.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/ZDF/Bares für Rares (2)