Kurioses Objekt bei "Bares für Rares": Lichter verschlägt es die Sprache, Besitzerin geht mit viel Geld nach Hause

Köln - Dieses Objekt verschlägt Moderator Horst Lichter (64) bei " Bares für Rares " die Sprache! Doch es handelt sich tatsächlich um eine Rarität. Ganz zur Freude der Besitzerin, die mit viel Geld nach Hause geht.

Monika Schischek aus München ist mit einem Gebiss zu "Bares für Rares" gekommen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Monika Schischek aus München hat nämlich ein Gebiss mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gebracht.

"Das hat eigentlich nur immer irgendwo gelegen, und niemand braucht es mehr", verrät die ehemalige Kioskbesitzerin über das Erbstück, welches sie einst von ihrem Großvater bekommen habe.

"Ich bin ein bisschen sprachlos", erklärt hingegen der frühere TV-Koch Lichter.

Im Gegensatz zum 64-Jährigen ist Experte Colmar Schulte-Goltz (52) ganz angetan von dem Gebiss. "Das ist eine absolute Rarität! Ich bin begeistert!", posaunt er raus.

Es handele sich um verschiedene Modelle für Zahnersatz: Brücken, Goldzähne und Kronen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Lehrmittelsammlung gedient hätten, wie der Sachverständige weiß.

Leider seien die Zähne aber nicht aus echtem Gold, sondern nur vergoldet.