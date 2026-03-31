"Preis hat mich umgehauen": "Bares für Rares"-Gast beweist goldenes Händchen und geht starken Deal ein

Köln - Bei " Bares für Rares " soll ein altes Emailleschild verkauft werden. Der einstige Preis hat den Verkäufer "umgehauen". Ob das bei den Verhandlungen mit den Händlern hilft?

Christian Schmelzer (30) hat ein altes Emailleschild im Gepäck, welches er bei "Bares für Rares" verkaufen will. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Christian Schmelzer (30) aus Lengede in Niedersachsen ist ein passionierter Sammler - und genau diese Leidenschaft bringt ihn in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. Mitgebracht hat er ein altes Emaille-Werbeschild.

"Das habe ich in Berlin auf einer Schilderbörse gekauft. Der Preis hat mich umgehauen: 2800 Euro", gibt der dreifache Vater gegenüber Moderator Horst Lichter (64) preis.

Allerdings hat der Niedersachse diese gigantische Summe nicht für das Sammlerstück bezahlt, sondern er hat es "für einen Bruchteil" im Internet ersteigert.

Experte Detlev Kümmel (58) weiß, dass Emailleschilder "im Glasschmelzverfahren hergestellt und bei 800 Grad gebrannt" werden.

Daher seien die alten Werbemittel anfällig für Abplatzungen, besonders an den Rändern. "Es wird in Noten von null bis eins, zwei, drei oder mehr eingeteilt", erklärt der Sachverständige die Herangehensweise, der zudem darauf hinweist, dass Null ein tadelloser Zustand sei.

Das mitgebrachte Werbeschild aus den 1920er Jahren, welches den Schriftzug "Schont die Wäsche" für "Sunlicht"-Seife trägt, schätze der 58-jährige Experte als eine Zwei ein.