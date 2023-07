"Bares für Rares": Dieser Experte verlässt die Sendung

Köln - Das beliebte ZDF-Format " Bares für Rares " ist um ein echtes Unikat ärmer: Experte Albert Maier (73) hängt seine Expertise an den Nagel!

Horst Lichter (61) moderiert seit 2013 die beliebte ZDF-Trödelshow "Bares für Rares". © Frank W. Hempel/ZDF/dpa

Nach zehn Jahren im Dienste der Trödelshow verabschiedete sich der 73-Jährige in der Folge am Sonntag (9. Juli) in den wohl verdienten Ruhestand.

Der Sender und Moderator Horst Lichter (61) nutzten die Ausgabe, um noch einmal auf die schönsten Momente mit Maier zurückzublicken und seinen langjährigen Einsatz für die Trödelshow zu würdigen.

Mit Tränen in den Augen erklärte der 61-Jährige schließlich: "Du warst nicht nur ein Experte mit Liebe und Leidenschaft, sondern auch ein Mensch, ein Freund, ein Vorbild!" Aber warum macht der beliebte Experte denn nun überhaupt Schluss?

Schon vor einem Jahr erklärte Maier im Gespräch mit dem Portal schwäbische.de, dass er seine Zeit bei "Bares für Rares" für beendet ansieht und im März 2023 aufhören wolle - aus Altersgründen.

Nun ist der Moment gekommen. Am Sonntag flimmerte die letzte Folge mit Maier über die Bildschirme.