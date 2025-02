"Bares für Rares"-Experte schätzt Uhr auf 10.000 Euro, dann folgt Super-GAU

Antiquitätenhändler Sven Deutschmanek (48) ist seit vielen Jahren als Experte für die ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" im Einsatz. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der Elektriker aus Rüsselsheim hat eine Omega Speedmaster mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Dahinter verbirgt sich eine Armbanduhr, die in Fachkreisen auch "Moonwatch" genannt wird. Und das hat seinen Grund!

Einige Uhren wurden 1964 zu Testzwecken an die NASA ausgeliefert. Der Astronaut Ed White (1930-1967) trug das Omega-Modell 1965 bei der Mission Gemini IV am Arm. Es war damals der erst zweite Raumspaziergang eines Menschen im All außerhalb einer Raumkapsel.

Im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) verrät der Gast, dass er den historischen Zeitmesser vor rund 40 Jahren von seinem Vater geschenkt bekam. Zudem habe er sich bereits über den Wert schlau gemacht. Seine Schmerzgrenze liegt bei 4000 Euro.

"Find' ich ne Frechheit!", platzt es da auch schon aus ZDF-Experte Sven Deutschmanek (48) heraus. Die Uhr sei in einem nahezu perfekten Zustand. Einzig und allein das Armband passe nicht dazu. Dennoch erklärt er: "Ich würde die Uhr höher einschätzen."

Immerhin habe der Chronograf eine sensationelle Geschichte und sei bei Sammlern "sehr, sehr beliebt". Und so kommt Deutschmanek am Ende auf einen Wert "zwischen 8000 und 10.000 Euro". Wahnsinn!