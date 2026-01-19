"Bares für Rares": Experte sorgt für Fassungslosigkeit, Seniorin bricht Besuch sofort ab

Köln - Eine Seniorin möchte bei " Bares für Rares " ein lieb gewonnenes Geschenk aus ihrer Kindheit zu Geld machen. Den Händlerraum von innen sieht sie aber nicht. Es kommt zum vorzeitigen Abbruch!

Karin Schirmacher (2.v.r.) war mit ihrem Sohn zu "Bares für Rares" gekommen, um ein altes Geschenk aus ihrer Kindheit zu verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Karin Schirmacher hat ein altes Reise-Necessaire in das ZDF-Studio im Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht. Immer zu Weihnachten habe ihre Familie ihr ein weiteres Teil überreicht, verrät sie im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63).

Das Set beinhaltet diverse Utensilien für die Körperpflege. Dazu zählen eine Haarbürste, ein Flacon Kölnisch Wasser, ein Handspiegel, eine Schere und ein kleiner Kamm. Auch ein Schuhlöffel und ein Reisewecker sowie ein kleines Reise-Notizbuch sind dabei.

Experte Sven Deutschmanek (49) sticht sofort der tadellose Zustand des Mitbringsels ins Auge. Die Besitzerin bestätigt daraufhin, dass sie die Gegenstände kaum benutzt habe. "Dazu haben mir einfach die Reisen gefehlt", merkt Schirmacher an.

Sämtliche Utensilien wurden in einem knallroten Täschchen verstaut. Und genau dieses wird kurz darauf zum Wendepunkt des Auftritts, denn der Sachverständige macht eine unheilvolle Entdeckung.

Die Leverkusenerin hatte all die Jahre angenommen, dass die Umhüllung aus echtem Leder bestehen würde - ein Trugschluss. "Das ist Kunstleder", stellt Deutschmanek in der Sendung klar. Schirmacher kann es nicht fassen.