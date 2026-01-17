"Bares für Rares"-Expertin schockt Verkäufer: Dieser Pfusch wird richtig teuer

Köln - Ein Erbstück, welches über 100 Jahre alt ist, soll bei " Bares für Rares " zu Geld gemacht werden. Doch die Expertin macht eine schlimme Entdeckung, die dafür sorgt, dass der Schätzwert heruntergeht.

Robin Finkeldei und seine Freundin Rosalie Motel möchten bei "Bares für Rares" ein Erbstück seiner Oma verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Robin Finkeldei aus Köln und seine Freundin Rosalie Motel aus Münster suchen die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks auf, um ein Bild von Robins Oma zu verkaufen, und mehr darüber zu erfahren.

"Es lag ihr sehr viel an dem Bild", verrät der Student gegenüber Moderator Horst Lichter (63).

Bereits die erste Bewertung von Expertin Bianca Berding (49) erweist sich als schwerer Schlag. Denn der Rahmen des Ölgemäldes sei mit Goldfarbe überlackiert worden.

"Es ist sehr schade, um es milde auszudrücken", macht die Sachverständige klar.

Denn der Rahmen stamme ebenfalls aus der Zeit des Gemäldes. Mit Spiritus und viel Liebe und Geduld lasse sich die Farbe aber entfernen.

Gemalt worden sei das Werk vom Maler Heinrich Hermann Johann in den 1870er-Jahren. Doch es gibt bei dem Bild, welches die Taminaschlucht in der Schweiz darstellt, ein weiteres Problem. Denn das Gemälde weise eine Pfusch-Reparatur auf. Irgendwer habe die Leinwand an einer Schadstelle überklebt.