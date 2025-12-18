 1.407

"Bares für Rares": Expertin stellt Betrug fest - Lichter hat keine Wahl und schickt Verkäufer nach Hause

Nicht immer ist der Besuch bei "Bares für Rares" von Glück gesegnet. Das muss auch ein Verkäufer erfahren, der erst gar nicht in den Händlerraum kommt.

Von Florian Fischer

Jens aus Dorsten möchte bei "Bares für Rares" eine Skulptur verkaufen, doch es gibt einen Haken.
Jens aus Dorsten möchte bei "Bares für Rares" eine Skulptur verkaufen, doch es gibt einen Haken.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Voller Vorfreude hat sich Jens aus Dorsten in Nordrhein-Westfalen auf den Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gemacht.

Mitgebracht hat der Kandidat eine Skulptur, die seiner Meinung nach "in ein altes Schloss auf den Kaminsims" passt.

Moderator Horst Lichter (63) zeigt sich ganz begeistert, als er die "Amazone auf dem Pferd" erkennt, weshalb er schließlich wissen will, wo Jens das gute Stück herhat.

"Ich habe sie nach einem Hauskauf auf dem Dachboden entdeckt", verrät der Verkäufer.

Auch Expertin Bianca Berding (48) findet, die "sehr, sehr schöne und gewalttätige Gruppe" sei "allansichtig".

Gefertigt worden sei die Skulptur von dem Bildhauer August Kiss im Jahr 1839. "Der Künstler hat mit diesem Werk seinen internationalen Ruhm begründet", verrät die Sachverständige.

"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter stört ein Detail an der Skulptur

Expertin Bianca Berding (48) stellt fest, dass es sich nicht um eine echte Bronze handelt.
Expertin Bianca Berding (48) stellt fest, dass es sich nicht um eine echte Bronze handelt.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Das sollten doch gute Voraussetzungen für einen guten Preis sein, oder etwa doch nicht?

Zwar macht die 48-Jährige die Signatur "einer der renommiertesten Gießereien" - und zwar der Gießerei Gladenbeck & Sohn in Berlin - ausfindig, doch ausgerechnet der frühere TV-Koch Lichter bemerkt ein Makel. Denn den Entertainer stört ein silberner Schimmer an der Plinthe der Skulptur.

"Jetzt nimmst du mir meinen Punkt vorweg, denn darauf habe ich hingearbeitet", macht Berding klar.

Denn leider sei die vermeintliche Bronze nur ein Zinkguss! "Es ist keine patinierte Bronze", erklärt die Sachverständige aus Köln, die noch eine weitere schlechte Nachricht für den Kandidaten aus Dorsten hat: Das renommierte Unternehmen aus Berlin habe nämlich "nur in Bronze hergestellt", weshalb für sie klar ist: "Die haben diese Skulptur nicht produziert!"

Anscheinend habe "jemand in böser Absicht die Signatur gefälscht, um es als echte Bronze zu verkaufen", wird auch Horst Lichter klar, weshalb er Jens die Händlerkarte nicht aushändigen darf.

"Nicht böse sein auf uns, ich kann nix dafür", versucht er den Nordrhein-Westfalen, der 1500 Euro für die Skulptur haben wollte, zu trösten.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

