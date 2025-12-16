"Bares für Rares"-Händler müssen zusammenlegen: Duplikat aus dem Grünen Gewölbe sorgt für Aufsehen

Königswinter - Bei " Bares für Rares " steht mal wieder eine XXL-Ausgabe an. Eine Verkäuferin sorgt mit der Replik eines Schatzes aus dem Grünen Gewölbe in Dresden für Aufsehen.

Heidelinde Strobel aus Essen (r.) und ihre Freundin Beate Bockem möchten bei "Bares für Rares" ein besonderes Porzellanstück verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Heidelinde Strobel aus Essen kommt gemeinsam mir ihrer Bekannten Beate Bockem zum Schloss Drachenburg. Mitgebracht hat sie ein Geschenk ihres verstorbenen Mannes, welches sie 2003 von ihm zur Hochzeit erhalten habe und nun verkaufen wolle.

"Die ist ja hammermäßig", schwärmt Moderator Horst Lichter (63) beim Anblick der prunkvollen Porzellanschale.

"Hier handelt es sich um ein Meisterwerk des Dresdner Barocks. Nach einem Modell gearbeitet aus dem Jahr 1738", weiß Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60).

"Das Original, welches in dieser Zeit verarbeitet wurde, befinde sich in der Schatzkammer August des Starken im neuen Grünen Gewölbe in Dresden", wie die Sachverständige verrät.

"Und das ist ja wohl die glanzvollste Schatzkammer Europas", ist sich die 60-Jährige sicher.