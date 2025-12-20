"Bares für Rares"-Expertise für die Katz: Ahnungslose Seniorin verkauft weit unter Wert

Köln - Eine Verkäuferin kommt mit einem Kunstschatz zu " Bares für Rares ". Die Expertise ist top, doch im Händlerraum wird die Dame gnadenlos heruntergehandelt.

Ulrike von Schlutterbach aus Glasau in der Nähe von Lübeck erfüllte sich mit ihrem Auftritt bei "Bares für Rares" einen kleinen Traum. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Für Ulrike von Schlutterbach aus Glasau geht mit dem Besuch in der ZDF-Show ein kleiner Traum in Erfüllung. Mitgebracht hat sie ein großformatiges Bild, auf dem eine junge, geheimnisvolle Frau zu sehen ist. Horst Lichter (63) ist sofort hin und weg.

"Wow! Ist das ein tolles Gemälde. Und das sind Sie?", fragt der Moderator scherzend. "Nö!", lacht Ulrike. Außer, dass es einmal ihrer verstorbenen Schwester gehörte, weiß die 74-Jährige nicht viel über das Werk. Zum Glück gibt es Colmar Schulte-Goltz.

Der 52 Jahre alte Kunsthistoriker ist wie immer bestens vorbereitet und erklärt, dass es sich bei dem Objekt um ein Werk von Raffael Schuster-Woldan aus dem Jahr 1898 handelt: Öl auf Leinwand, im originalen Holzrahmen – allerdings leicht beschädigt.

Weiter interpretiert er das Gemälde als Darstellung der "Morgenröte", ein Symbol für Weiblichkeit, Aufbruch und Schönheit. "Ein unglaublich spannendes Werk mit Tiefe und Ausdruck – belle époque pur", so Schulte-Goltz.

Auf Nachfrage von Lichter verrät Ulrike ihren Wunschpreis: 800 Euro. Für den Experten ist das jedoch viel zu wenig: Zwar rät Schulte-Goltz dringend zu einer gründlichen Reinigung, dennoch taxiert er den Wert des Gemäldes anschließend auf satte 2500 bis 3000 Euro.