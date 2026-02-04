Sensation bei "Bares für Rares": Echter Picasso raubt allen den Atem

Köln - Ein echter Picasso sorgt bei "Bares für Rares" dafür, dass dem Händlerteam der Atem stockt. Doch auch der Verkäufer ist hellauf begeistert. Er hatte nicht mit diesem Ergebnis der Expertise gerechnet - und schon gar nicht mit dem Wert seiner Rarität.

Berthold Bausch (73) hat einen Keramik-Teller von Pablo Picasso mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich habe einen Keramik-Teller von Picasso", dabei erklärt Berthold Bausch (73), bevor es in den Expertenraum geht. Dort wolle er erfahren, wie alt das gute Stück ist, was es wert und ob es überhaupt echt ist.

"Wo hast du diese Fischplatte her?", will Moderator Horst Lichter (64) von dem Kaufmann aus Hausen im Wiesental wissen.

"Die habe ich von der Tochter von einer guten Freundin von uns, die verstorben ist", verrät der 73-Jährige. Er habe die Freundin jahrelang sehr unterstützt und dies sei ein Geschenk der Anerkennung gewesen.

Experte Colmar Schulte-Goltz (52) kann bestätigen, dass die Fischplatte "in einem Keramikatelier von Hand geschaffen wurde" und dass es sich bei dem Künstler tatsächlich um Pablo Picasso handele.

"Pablo Picasso hat diese Platte entworfen. Das heißt nicht unbedingt, dass er sie selbst ausgeführt hat. Und er hat sie auch nicht selbst bemalt", macht der Experte jedoch klar.