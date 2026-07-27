"Nutzloser" Fund vom Trödel lässt "Bares für Rares"-Händler tief in die Tasche greifen

Köln - Günther ist mit einem Trödelfund zu " Bares für Rares " gekommen, den er selbst für "eigentlich nutzlos" hält. Zwei Händler sehen das völlig anders und bieten sich um Kopf und Kragen. Selbst der Expertenpreis wird pulverisiert.

Verkäufer Günther (2.v.r.) und sein Sohn Klaus haben eine über 100 Jahre alte Mini-Pumpe mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Horst Lichter (64) identifiziert den mitgebrachten Gegenstand sofort richtig: "Eine sehr schöne Pumpe!", stellt der Moderator begeistert fest. Sein Studio-Gast erklärt: "Das habe ich vor etwa 45 Jahren mal auf einem Flohmarkt entdeckt."

Den Kaufpreis kennt Günther, der mit seinem Sohn Klaus ins Pulheimer Walzwerk gereist ist, nicht mehr. Er sei damals mit einem Studentenkumpel gerne über Märkte flaniert - "aus Lust am Handeln". Viel habe er deshalb sicher nicht dafür ausgegeben.

"Wir haben hier eine Duplexpumpe", betont Detlef Kümmel (58). Anschließend demonstriert der Experte die Funktionsweise und doziert: "Also eine Doppelkolbenpumpe, die durch Ansaugen Wasser anzieht und durch den Druck Wasser auch wieder abgibt."

Eine Messing-Plakette verrät den Hersteller: Ferdinand Ernecke aus Berlin, Hoflieferant des Kaisers von Preußen. In den 1900er- bis 1910er-Jahren wurde das Modell in Schulen und Universitäten als Lehrhilfe zur Veranschaulichung des Pumpsystems verwendet.

Günther liebäugelt mit 150 Euro. Kümmel hält den Flohmarktfund sogar für wertvoller, denn: "Dafür gibt es auch Sammler." Er taxiert den Wert auf 180 bis 200 Euro. "Ja toll", freut sich der Besitzer. Aber was sagen die Händler?