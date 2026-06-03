"Bares für Rares"-Gast geschockt: Kaputtes Objekt 1000 Prozent mehr wert als erhofft

Köln - Sensation bei " Bares für Rares ": Ein Verkäufer hofft in der ZDF-Sendung nur auf wenige Euro. Am Ende kassiert er vierstellig ab - dabei ist das Objekt sogar kaputt.

Als Markus bei "Bares für Rares" den Schätzpreis für sein Objekt erfährt, kann er es kaum fassen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Markus Seele ist mit einem ganz besonderen Schatz in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gekommen. Alte Fundsachen bekommt Moderator Horst Lichter (64) in der Show zwar häufig zu Gesicht, doch dieses Stück sticht heraus.

Wie Experte Detlev Kümmel (58) ausführt, handelt es sich bei dem Mitbringsel nicht etwa um Metallschrott, sondern um ein hoch kompliziertes Vorhängeschloss. Dieses müsse von gleich drei Seiten entriegelt werden.

Ein Detail macht die kunstvolle Schmiedearbeit zu einem echten Knaller: das Alter. Laut dem Sachverständigen wurde das Schloss vermutlich "zwischen 1680 und 1710 gefertigt". Es könnte damit tatsächlich bis zu 350 Jahre alt sein.

"Wahnsinn!", staunt Markus. Und auch Lichter bekommt ein begeistertes Leuchten in den Augen. Es gibt nur einen Haken: "Leider ist das Schloss kaputt", wie Kümmel feststellen muss. Ohne eine Reparatur lasse es sich nicht mehr öffnen. Doch wie wirkt sich das auf den Wert aus?

Der Verkäufer hofft trotz des Defekts auf 150 Euro. Laut Expertise könnte das antike Teil aber wohl auch stattliche 400 bis 600 Euro einbringen. Markus ist "geschockt". Mit so viel hat er nicht gerechnet.