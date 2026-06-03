"Bares für Rares"-Gast geschockt: Kaputtes Objekt 1000 Prozent mehr wert als erhofft
Köln - Sensation bei "Bares für Rares": Ein Verkäufer hofft in der ZDF-Sendung nur auf wenige Euro. Am Ende kassiert er vierstellig ab - dabei ist das Objekt sogar kaputt.
Markus Seele ist mit einem ganz besonderen Schatz in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gekommen. Alte Fundsachen bekommt Moderator Horst Lichter (64) in der Show zwar häufig zu Gesicht, doch dieses Stück sticht heraus.
Wie Experte Detlev Kümmel (58) ausführt, handelt es sich bei dem Mitbringsel nicht etwa um Metallschrott, sondern um ein hoch kompliziertes Vorhängeschloss. Dieses müsse von gleich drei Seiten entriegelt werden.
Ein Detail macht die kunstvolle Schmiedearbeit zu einem echten Knaller: das Alter. Laut dem Sachverständigen wurde das Schloss vermutlich "zwischen 1680 und 1710 gefertigt". Es könnte damit tatsächlich bis zu 350 Jahre alt sein.
"Wahnsinn!", staunt Markus. Und auch Lichter bekommt ein begeistertes Leuchten in den Augen. Es gibt nur einen Haken: "Leider ist das Schloss kaputt", wie Kümmel feststellen muss. Ohne eine Reparatur lasse es sich nicht mehr öffnen. Doch wie wirkt sich das auf den Wert aus?
Der Verkäufer hofft trotz des Defekts auf 150 Euro. Laut Expertise könnte das antike Teil aber wohl auch stattliche 400 bis 600 Euro einbringen. Markus ist "geschockt". Mit so viel hat er nicht gerechnet.
Händler-Zweikampf treibt Preis sensationell weit in die Höhe
Mit der Händlerkarte im Gepäck geht es für den sympathischen Studio-Gast anschließend weiter in den Verhandlungsraum. Die dort versammelte Händler-Riege reagiert ebenfalls mit großer Begeisterung auf das feilgebotene Objekt.
Dass das Schloss überhaupt nicht funktioniert, scheint auch hier niemanden zu stören. Zwar fällt das erste Gebot mit 150 Euro noch etwas spartanisch aus, doch das folgende Wettbieten lässt die Summe schnell in die Höhe schießen.
Nach wenigen Minuten ist der obere Schätzpreis von Kümmel bereits pulverisiert. Das Ende der Fahnenstange ist damit noch längst nicht erreicht. Ab 1500 Euro spitzt sich alles auf einen Zweikampf zwischen Daniel Meyer (53) und Jan Cizek (50) zu.
Am Ende sichert sich der gebürtige Tscheche für sagenhafte 1600 Euro den Zuschlag. Der ursprüngliche Wunschpreis von Verkäufer Markus wird damit mal eben um mehr als 1000 Prozent übertroffen. Was für ein Geschäft - für ein kaputtes Objekt.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares