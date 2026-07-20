"Bares für Rares"-Händler schrecken vor skurrilem Objekt zurück: Wird der Besuch zum Reinfall?

Köln - Moderator Horst Lichter (64) findet die außergewöhnliche Standuhr "irre" und auch im Händlerraum von " Bares für Rares " schrecken die Protagonisten zurück. Wird der Besuch von Marc Materna (46) zum Reinfall?

Marc (r.) aus Rheda-Wiedenbrück möchte ein sehr skurriles Objekt bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Denn der Piercer aus Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen hat ein Objekt mitgebracht, bei dessen Anblick der frühere TV-Koch Lichter anfangs kurz schlucken muss. Dann jedoch überlegt er kurz: "Woher kenne ich den?"

Glücklicherweise hat der 64-Jährige Experte Detlev Kümmel (58), der Lichter auf die Sprünge hilft. "John Bull. Sagt dir was?", möchte der Sachverständige wissen und führt aus: "Eine Allegorie auf das Königreich Großbritannien."

Genauer gesagt sei es eine Personifizierung beziehungsweise das Pendant zum Uncle Sam.

Mit der Zeit findet der Entertainer immer mehr Gefallen an der ungewöhnlichen Standuhr: "Mag ich! Mag ich wirklich!"

Als er jedoch die hin und her klappenden Augen erblickt, trifft ihn der Schlag. "Irre! Irre! Irre!", ruft der 64-Jährige.

Wie Kümmel weiß, sei die Standuhr, die der Verkäufer auf einem Online-Portal gekauft habe, von der Firma Bradley & Hubbard hergestellt worden. Das sei jedoch "kurioserweise keine englische Firma, sondern wir sind in Connecticut in Amerika."