"Bares für Rares"-Händler schrecken vor skurrilem Objekt zurück: Wird der Besuch zum Reinfall?

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Horst Lichter findet die Standuhr "irre" und auch im Händlerraum von "Bares für Rares" schrecken die Protagonisten zurück. Wird der Besuch zum Reinfall?

Von Florian Fischer

Köln - Moderator Horst Lichter (64) findet die außergewöhnliche Standuhr "irre" und auch im Händlerraum von "Bares für Rares" schrecken die Protagonisten zurück. Wird der Besuch von Marc Materna (46) zum Reinfall?

Marc (r.) aus Rheda-Wiedenbrück möchte ein sehr skurriles Objekt bei "Bares für Rares" verkaufen.
Marc (r.) aus Rheda-Wiedenbrück möchte ein sehr skurriles Objekt bei "Bares für Rares" verkaufen.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Denn der Piercer aus Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen hat ein Objekt mitgebracht, bei dessen Anblick der frühere TV-Koch Lichter anfangs kurz schlucken muss. Dann jedoch überlegt er kurz: "Woher kenne ich den?"

Glücklicherweise hat der 64-Jährige Experte Detlev Kümmel (58), der Lichter auf die Sprünge hilft. "John Bull. Sagt dir was?", möchte der Sachverständige wissen und führt aus: "Eine Allegorie auf das Königreich Großbritannien."

Genauer gesagt sei es eine Personifizierung beziehungsweise das Pendant zum Uncle Sam.

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Mit der Zeit findet der Entertainer immer mehr Gefallen an der ungewöhnlichen Standuhr: "Mag ich! Mag ich wirklich!" 

Als er jedoch die hin und her klappenden Augen erblickt, trifft ihn der Schlag. "Irre! Irre! Irre!", ruft der 64-Jährige.

Wie Kümmel weiß, sei die Standuhr, die der Verkäufer auf einem Online-Portal gekauft habe, von der Firma Bradley & Hubbard hergestellt worden. Das sei jedoch "kurioserweise keine englische Firma, sondern wir sind in Connecticut in Amerika."

Vor allem die Augen der Standuhr sorgen für Irritationen.
Vor allem die Augen der Standuhr sorgen für Irritationen.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares
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"Bares für Rares": Plötzlich kommt es zum Bietergefecht

Liza Kielon (32), Jos van Katwijk (57) und Co. können nicht glauben, was sie dort sehen.
Liza Kielon (32), Jos van Katwijk (57) und Co. können nicht glauben, was sie dort sehen.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Und auch zeitlich kann der 58-Jährige die Rarität einordnen. Denn die Uhr sei "mit Sicherheit" in der Zeit zwischen 1900 und 1910 gefertigt worden. "Für über 100 Jahre sieht der Kollege noch verdammt gut aus", staunt Horst Lichter.

Für seinen Internet-Kauf wünscht sich Marc 200 Euro. Experte Detlev Kümmel stellt dem Gast aber sogar 250 Euro bis 350 Euro in Aussicht. "Für den Gag ist das auch nicht zu viel, weil es ist ein schöner Gag", macht der Entertainer klar.

Dass die Augen der Figur unentwegt nach rechts und links schielen, findet Händlerin Liza Kielon (32) "gruselig". Und auch ihre Kollegen im Verkaufsraum müssen sich mit dem Objekt erst anfreunden. "Die Augen machen einen ganz durcheinander", so Julian Schmitz-Avila (39).

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Auch wenn Kulthändler Walter Lehnertz (59) schon mal einen John Bull gesehen habe, sehe "der Vogel" trotzdem "hässlich" aus.

Nach verhaltenem Beginn gibt es zwischen "Waldi" und Jos van Katwijk (57) ein Bietergefecht, welches der 59-Jährige für sich entscheidet. 280 Euro bezahlt der Händler für die skurrile Standuhr.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

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