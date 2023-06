"Bares für Rares"-Kandidat will kuriose Schnapsflaschen verkaufen und wird gegenüber Händlerin frech

Christian Dürr (31) brachte zwei kuriose Fundstücke mit in das Pulheimer Walzwerk. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Christian Dürr (31) brachte am Mittwoch zwei außergewöhnliche Keramik-Objekte mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln. Offenbar sollte sich in ihnen wertvoller und sehr alter Whiskey befinden. Aber was hatte es damit auf sich?

Der verstorbene Onkel des Finanzierungsspezialisten hatte die Flaschen einst in den USA erworben, geleert wurden sie hingegen nie. Nichts Besonderes, wäre da nicht die Form der Flaschen. Denn während das eine Behältnis in Form einer Freiheitsstatue vor strahlend blauem Himmel daherkommt, ist das andere ein alter Oldtimer von Ford.

Das Kuriose: Der Auspuff des kleinen Oldtimers dient als Ausguss der noch versiegelten Flasche. Beide Fundstücke beschäftigten sich mit der Geschichte Amerikas. Das wurde noch einmal deutlich, als Experte Detlev Kümmel (55) die Statue umdrehte und das berühmte Gedicht "The New Colossus" von Emma Lazarus (†1883) zum Vorschein kam.

Damals wurde damit ein Teil der Finanzen für das im Podest befindliche Museum erworben.