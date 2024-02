"Bares für Rares"-Schmuckstück sorgt für Entgleisung - Fabian Kahl von Kult-Kollege beleidigt!

Köln - In der Donnerstagsausgabe von " Bares für Rares " (22. Februar) geht es im Händlerraum drunter und drüber. Auslöser ist ein multifunktionales Schmuckstück. Plötzlich wird es beleidigend!

Das Ehepaar Wolfgang und Klaus will bei "Bares für Rares" ein Erbstück verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Das Ehepaar Wolfgang und Klaus hat einen Ring mit ins Pulheimer Walzwerk gebracht. Es handelt sich dabei um ein Erbstück von einer der Mütter des Verkäufer-Duos. In der ZDF-Show suchen sie nun eine neue Hand, "wo er zur Geltung kommt".

Experte Patrick Lessmann stechen sofort "fünf unterschiedliche Brillanten" ins Auge. Eine genauere Analyse ergibt, dass es sich um "natürliche Diamanten" handelt, die eine Wärmebehandlung erhielten, um noch farbenfroher zu erscheinen.

Doch der Goldschmiedemeister weiß noch mehr: So wurde das Schmuckstück etwa aus "750er-Weißgold" gefertigt und erinnert "in der Form an einen Siegelring". Besonders spannend wird es aber beim Blick auf die Rückseite des Objekts.

"Da ist eine Schraube, die lässt sich lösen, dann könnte man den Mittelteil austauschen", erklärt der Experte. Es handelt sich bei dem Mitbringsel also um eine Art Transformers-Ring. Für 600 Euro würden Wolfgang und Klaus ihn bereits verkaufen.

Für Gutachter Lessmann viel zu wenig. Er taxiert den Schätzpreis sehr zur Freude der beiden Verkäufer letztlich auf 1000 bis 1100 Euro. Die Stimmung am Tisch könnte kaum besser sein.