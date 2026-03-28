"Bares für Rares"-Verkäufer sind fassungslos: So viel soll Trödel-Fund wert sein!
Köln - Vor 20 Jahren kauften Heike und Joachim auf dem Flohmarkt einen Wandteppich. Erst bei "Bares für Rares" erfahren die beiden seine wahre Bedeutung und wie wertvoll er tatsächlich ist.
"Sehr schick und sehr schön", findet Moderator Horst Lichter das feilgebotene Objekt. Für mehr Details ist Friederike Werner (beide 64) im Studio. Die Expertin erklärt, dass es sich dabei im Grunde um keinen Teppich, sondern um ein sogenanntes Thangka handelt.
Hinter dem Begriff versteckt sich ein Rollbild des tantrischen Buddhismus aus Nepal. Das Werk habe wohl mal in einem Kloster gehangen und konnte auf Reisen mitgenommen werden. "Es ist ein geweihtes Bild, die Gottheit ist hier anwesend", führt die 64-Jährige weiter aus.
Im Zentrum des mit Wasserfarben auf feinem Leinen gemalten Thangkas aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts steht einer der fünf Buddhas. Auf der Rückseite entdeckt Werner die "sogenannten Keimsilben" - ein Symbol Körper, Wort und Geist der Gottheit.
Ein Geistlicher habe die Silben auf das Leinen geschrieben und anschließend geweiht. "Der Geist dieser Gottheit ist dadurch in dem Bild anwesend. Das ist ganz wichtig", hebt die Expertin hervor. "Irre", staunt Lichter.
Die Verkäufer wussten nicht um die tief-kulturelle Bedeutung ihres Flohmarkt-Funds. Ihr Wunschpreis in Höhe von 200 Euro wird von Werner um ein Vielfaches getoppt: Sie hält satte 1200 bis 1500 Euro für möglich. "Damit habe ich nicht gerechnet", zeigt sich Heike fassungslos.
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"Bares für Rares"-Händler kennen Bedeutung des Objekts nicht
Im Verhandlungsraum stößt das tibetische Ritualbild ebenfalls auf großen Anklang. Das Problem: Auch die Händler glauben zunächst, dass es sich bei dem Thangka um einen gewöhnlichen Wandteppich handelt. Für Aufklärung sorgen erst die Besitzer.
Kult-Händler Walter Lehnertz (59) scheint die Segnung kaltzulassen. Er bietet zum Start erst einmal nur seine traditionellen 80 Euro. Seine Kollegen passen sich dem niedrigen Niveau an.
Vor 30 Jahren hätten "die Dinger" noch 500 bis 700 Mark im Auktionshaus gebracht, weiß Wolfgang Pauritsch (54) zu berichten. Heute sei das anders. "Die Zeiten sind aber rum", bestätigt "Waldi". Fabian Kahl (34) findet das Stück dennoch "dekorativ".
Als die Gebote bei 150 Euro zu ersticken drohen, verrät Joachim den Schätzpreis. "Alter Schwede", platzt es daraufhin ungläubig aus Lehnertz heraus. Auch Lisa Nüdling (45) hält den Preis für deutlich zu hoch. Am Ende zahlt Sarah Schreiber (39) immerhin 1000 Euro.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares