"Bares für Rares"-Verkäufer sind fassungslos: So viel soll Trödel-Fund wert sein!

Köln - Vor 20 Jahren kauften Heike und Joachim auf dem Flohmarkt einen Wandteppich. Erst bei " Bares für Rares " erfahren die beiden seine wahre Bedeutung und wie wertvoll er tatsächlich ist.

Heike und Joachim (M.) wollen bei "Bares für Rares" einen Wandteppich verkaufen, der sich als sogenanntes Thangka entpuppt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Sehr schick und sehr schön", findet Moderator Horst Lichter das feilgebotene Objekt. Für mehr Details ist Friederike Werner (beide 64) im Studio. Die Expertin erklärt, dass es sich dabei im Grunde um keinen Teppich, sondern um ein sogenanntes Thangka handelt.

Hinter dem Begriff versteckt sich ein Rollbild des tantrischen Buddhismus aus Nepal. Das Werk habe wohl mal in einem Kloster gehangen und konnte auf Reisen mitgenommen werden. "Es ist ein geweihtes Bild, die Gottheit ist hier anwesend", führt die 64-Jährige weiter aus.

Im Zentrum des mit Wasserfarben auf feinem Leinen gemalten Thangkas aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts steht einer der fünf Buddhas. Auf der Rückseite entdeckt Werner die "sogenannten Keimsilben" - ein Symbol Körper, Wort und Geist der Gottheit.

Ein Geistlicher habe die Silben auf das Leinen geschrieben und anschließend geweiht. "Der Geist dieser Gottheit ist dadurch in dem Bild anwesend. Das ist ganz wichtig", hebt die Expertin hervor. "Irre", staunt Lichter.

Die Verkäufer wussten nicht um die tief-kulturelle Bedeutung ihres Flohmarkt-Funds. Ihr Wunschpreis in Höhe von 200 Euro wird von Werner um ein Vielfaches getoppt: Sie hält satte 1200 bis 1500 Euro für möglich. "Damit habe ich nicht gerechnet", zeigt sich Heike fassungslos.