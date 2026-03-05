"Bares für Rares"-Verkäufer zahlte 17 Euro für eine Schale, der jetzige Preis ist eine Sensation

Köln - Eine äußerst ungewöhnliche Schale will ein Kandidat bei " Bares für Rares " verkaufen. Doch nicht nur die Form hinterlässt Eindruck, sondern auch der Preis, den der Bayer einst bezahlt hat.

Jakob Rasch (24) aus Türkheim in Bayern bringt eine außergewöhnliche Schale mit zu "Bares für Rares". © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Schwülstig" findet Moderator Horst Lichter (64) die Form der Schale, die Jakob Rasch aus Türkheim in Bayern in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks mitgebracht hat.

Der 24-Jährige habe das gute Stück vor ein paar Jahren in Augsburg erstanden. "Ich habe sie für 17 Euro gekauft", gibt der junge Unternehmer preis.

Was es mit der schwülstigen Form auf sich hat, weiß Expertin Heide Rezepa-Zabel (60). Denn diese sei damals "ein Ausdruck für Freiheit" gewesen. "Großzügige Formen und keine Grenzen", führt die Sachverständige weiter aus.

Die Schale sei aus einem Stück geprägt worden und bestehe aus 812er-Silber. Zudem gebe die eingestanzte Punze Aufschluss darüber, wo das gute Stück gefertigt worden sei.

"Die sogenannte Radelpunze kommt aus Österreich", erklärt die Kunsthistorikerin, die zudem verrät, dass die Schale in der Werkstatt von Friedrich Georg Triesch in Wien im Jahre 1857 hergestellt worden sei.