03.10.2024 19:00 39.855 Super-GAU im ZDF: "Bares für Rares"-Experte lässt sich nicht täuschen - Verkauf beendet!

Eine Verkäuferin will bei "Bares für Rares" ein Geschenk ihres Ex loswerden. Doch was der ZDF-Experte dann herausfindet, ändert plötzlich alles!

Von Frederick Rook

Köln - Eine Verkäuferin will bei "Bares für Rares" ein Geschenk ihres Ex loswerden. Doch was der ZDF-Experte dann herausfindet, ändert plötzlich alles! Milada Schilling aus Quickborn bietet bei "Bares für Rares" zwei Messing-Kerzenständer zum Verkauf an. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares Milada Schilling hat bei ihrem Besuch im Pulheimer Walzwerk bei Köln nicht nur jede Menge gute Laune mitgebracht, sondern vor allem auch zwei historisch anmutende Kerzenständer. "Die hat mir mein Ex-Freund geschenkt", offenbart die Besitzerin im lockeren Begrüßungsplausch mit Moderator Horst Lichter (62). Jetzt möchte sie die Dinger einfach nur noch loswerden und liebäugelt dabei durchaus mit einem satten Erlös. Das Problem: Mit einer echten Antiquität hatten die beiden Tischkronleuchter etwa so viel gemein, wie Oliver Pocher (46) mit einer zukunftsfähigen Ehe. Mit seinem geschulten Auge erspähte Detlev Kümmel nämlich tatsächlich eine Lagernummer. Bares für Rares Keine Gnade bei "Bares für Rares": Moderator Horst Lichter wirft Geschwister raus! Ein Beweis dafür, dass es sich bei den Objekten lediglich um billige Massenware handelt. Die auf alt getrimmten Lichtspender könnten jederzeit in einem Katalog nachbestellt werden, so das vernichtende Urteil des 56-jährigen Sachverständigen. Autsch! Historisch anmutende Kerzenständer entpuppen sich als echte Blender Die historisch anmutenden Leuchten entpuppen sich im Rahmen der Expertise jedoch als echte Blender. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares Auch beim Alter ist sich Kümmel unsicher. Spürbar genervt datiert er die Kerzenständer kurzerhand auf "Mitte des 20. Jahrhunderts bis letzte Woche". Der Kosmetikerin aus Quickborn ist das anfängliche Lachen inzwischen vergangen. Lichter versucht seinen Gast zu trösten, doch seine Worte klingen vielmehr wie der letzte Todesstoß - zumindest was einen Verkauf angeht. "Es ist keine Antiquität, keine Rarität, keine Kuriosität", hält der Moderator fest und meint: "Das ist voll doof!" Die Konsequenz ist klar: Er kann Milada Schilling für ihre Mitbringsel keine Händlerkarte übergeben. Billige Kopien schaffen es im Rahmen der Sendung grundsätzlich nicht in den Verkaufsraum. Bares für Rares Horrender Wunschpreis bei "Bares für Rares": Horst Lichter stellt Verkäufer vor die Wahl Anschließend schickt Lichter seine Kandidatin nach Hause, wodurch der Köln-Besuch der Schleswig-Holsteinerin tatsächlich zu einem jähen Ende kommt. Entsprechend enttäuscht fällt auch ihr abschließendes Fazit aus. Etwas zerknirscht gibt Schilling zu: "Damit habe ich nicht gerechnet." Doch ihre Leuchten sind eben nun mal zwei echte Blender. "Bares für Rares" läuft von montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

