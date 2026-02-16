Debakel bei "Bares für Rares": Uhr kostete einst 30.000, doch es folgt der Dämpfer der Expertin

Köln - Eine Uhr begeistert den Expertenraum bei " Bares für Rares ". Allerdings hat das gute Stück schon einiges an Wert verloren. Denn der Neupreis lag einst bei 30.000 Deutsche Mark!

Janina Aporius (27) aus Mönchengladbach möchte für ihren Chef eine Armbanduhr bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Oha! Wow! Wat haben wir denn hier? Boah!", staunt Moderator Horst Lichter (64) beim ersten Anblick des Objekts nicht schlecht.

Mitgebracht hat die Armbanduhr Janina Aporius (27) aus Mönchengladbach, die die Uhr im Auftrag ihres Chefs verkaufen solle.

"Ich sehe schon das Leuchten in deinen Augen", stellt der frühere TV-Koch Lichter fest, als er in die Augen von Expertin Wendela Horz (56) blickt und vermutet, dass die Sachverständige das Modell schon mal gesehen habe.

"Ich war sogar dabei als sie vorgestellt wurde auf der Basler Uhrenmesse 1991", verrät die 56-jährige Goldschmiedin.

Es habe einen großen Auflauf gegeben und die Uhr sei damals nicht nur aufgrund des Preises bestaunt worden. Denn einst habe das gute Stück einen Neupreis von 30.000 DM gehabt.

Im Jahr 1991 sei das Modell von dem amerikanischen Popart-Künstler James Rosenquist für die Schweizer Uhrenmarke Movado hergestellt worden. Die Firma habe damals Künstler beauftragt, limitierte Uhren zu designen.