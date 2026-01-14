Ekstase bei "Bares für Rares": Junge Verkäufer können nicht fassen, was Händlerin zahlt

Köln - Ein funkelndes Schmuckstück sorgt bei " Bares für Rares " für Ekstase. Am Ende fällt ein Preis, der in der ZDF-Trödelshow nicht allzu oft bezahlt wird. Das junge Verkäufer-Duo kann sein Glück kaum fassen!

Cedrik und Lena sind Cousin und Cousine. Bei "Bares für Rares" wollen die beiden ein Erbstück ihrer Uroma zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Cedrik aus Berlin ist mit seiner Cousine Lena aus Mönchengladbach in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gereist. Mitgebracht haben die beiden ein Familienerbstück ihrer Uroma, einen Ring. "Aber wir tragen ihn nicht", so der simple Verkaufsgrund.

Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) gerät beim Anblick des Klunkers regelrecht ins Schwärmen: "Es ist schon ein ganz schönes Luxus-Geschoss, das sieht schon ganz schön gut aus." Das Alter des Objekts datiert die 60-Jährige in die 1970er-Jahre.

Auch die beiden Steine, welche den Diamanten in der Mitte flankieren, gefallen ihr. Diese würden "die Brillanz ausweiten". Eine alte Rechnung bestätigt nicht nur ihre Vermutung zur Herstellungszeit, sondern enthüllt gleichzeitig auch den Kaufpreis.

Satte 30.800 Deutsche Mark (DM) hatte der Ring seinerzeit gekostet. "Dafür konnte man damals eine Eigentumswohnung erwerben", merkt Rezepa-Zabel bewundernd an. "Wahnsinn!", staunt Cedrik. Bewertet wurde der Ring damals als "lupenrein und River".

"River" nennt sich heute "D", was für "Hochfeines Weiß +" steht. Bezüglich der Reinheitsbezeichnung gibt es jedoch eine Abweichung. Im Zertifikat ist "vs" vermerkt, was für "very small inclusions" steht. Dies entspricht allerdings nur einer mittleren Reinheit.