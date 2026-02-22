 5.378

"Bares für Rares"-Experte sorgt mit Satz für Wirbel, Händler entsetzt: "Entwürdigend!"

Bei "Bares für Rares" sorgt eine Äußerung von Experte Sven Deutschmanek für mächtig Wirbel: Horst Lichter bleibt die Spucke weg, ein Händler reagiert entsetzt!

Von Frederick Rook

Köln - Als Experte bei "Bares für Rares" macht Sven Deutschmanek seit Jahren einen exzellenten Job. Eine Äußerung des 49-Jährigen sorgt jetzt allerdings für Wirbel: Horst Lichter (63) bleibt die Spucke weg, ein Händler reagiert entsetzt!

Sven Deutschmanek (49) taxiert bereits seit der zweiten Staffel (2014) die Werte der "Bares für Rares"-Verkaufsobjekte.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Verkäuferin Gerdi hat ein Bidet aus der Zeit um1900 mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Dieses hatte sie einst auf einem Flohmarkt erworben, um es als Wanne für ihr Enkelkind zu nutzen. Eigentlich ist es für die weibliche Intimhygiene vorgesehen.

Deutschmanek weiß noch mehr und startet seine Expertise mit einem Exkurs ins Französische. Das Wort "Bidet" bedeute so viel wie kleines Pferd oder Pony. "Das hat man so genannt, weil man rittlings aufsteigen muss", doziert er gut vorbereitet.

Eine Demonstration des Gesagten folgt auf dem Fuße. Dann verrät der Sachverständige noch ein interessantes Detail: Zwar sei der Erfinder bis heute unbekannt, die Porzellan-Einsatzschalen wurden allerdings "von Villeroy & Boch" hergestellt.

Der Name steht für Qualität, doch ein abgebrochenes Stück an der Seifenschale sowie poröse Schläuche trüben den Gesamteindruck ein wenig. Am Ende taxiert Deutschmanek den Wert auf 120 bis 150 Euro. Gerdi wäre schon mit 50 Euro zufrieden gewesen.

Kaum hat die Besitzerin mit der Händlerkarte den Raum verlassen, lässt der 49-Jährige seiner Fantasie freien Lauf. Mit Blick auf die Bidet-Schale fragt er in die Richtung von Horst Lichter: "Kennst du das, wenn du Besuch hast und eine große Portion Pasta machst?"

Das Klapp-Bidet stammt aus der Zeit um 1900 und war zur Jahrhundertwende der gehobenen Gesellschaft vorbehalten.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares
Händler von unappetitlicher Äußerung des ZDF-Experten angewidert

Der Niederländer Jos van Katwijk (4.v.l.) ersteigert sich das kuriose Möbelstück für 100 Euro.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Angesichts der eigentlich Funktion der Wanne bleibt dem ehemaligem TV-Koch kurzzeitig die Spucke weg. Zu allem Überfluss schiebt der 63-Jährige dann auch noch scherzhaft hinterher: "Mit Ketchup!"

Im Händlerraum wird zunächst gerätselt: Ist es eine Babybadewanne? Ein Puppenmöbel? Oder doch etwas für den Hund? Walter "Waldi" Lehnertz (59) bringt schließlich Licht ins Dunkel und erklärt seinen Kollegen, dass es sich bei dem Objekt um ein Klapp-Bidet handelt.

Als Gerdi verrät, dass Deutschmanek in der Schüssel gerne Nudeln servieren würde, geht ein Raunen durch den Raum. "Boah, dem Sven ist aber auch alles egal", zeigen sich die Händler angewidert. Vor allem David Suppes (37) ist entsetzt und meint: "Das ist echt entwürdigend."

"Und dann die Schwiegereltern einladen", ergänzt Julian Schmitz-Avila (39), während er das Gesicht verzieht. Appetitlich ist anders. Gut, dass auch noch geboten wird. Jos van Katwijk sichert sich das kuriose Möbelstück aus Eichenholz für 100 Euro.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

