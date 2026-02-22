"Bares für Rares"-Experte sorgt mit Satz für Wirbel, Händler entsetzt: "Entwürdigend!"

Köln - Als Experte bei " Bares für Rares " macht Sven Deutschmanek seit Jahren einen exzellenten Job. Eine Äußerung des 49-Jährigen sorgt jetzt allerdings für Wirbel: Horst Lichter (63) bleibt die Spucke weg, ein Händler reagiert entsetzt!

Sven Deutschmanek (49) taxiert bereits seit der zweiten Staffel (2014) die Werte der "Bares für Rares"-Verkaufsobjekte. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Verkäuferin Gerdi hat ein Bidet aus der Zeit um1900 mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Dieses hatte sie einst auf einem Flohmarkt erworben, um es als Wanne für ihr Enkelkind zu nutzen. Eigentlich ist es für die weibliche Intimhygiene vorgesehen.

Deutschmanek weiß noch mehr und startet seine Expertise mit einem Exkurs ins Französische. Das Wort "Bidet" bedeute so viel wie kleines Pferd oder Pony. "Das hat man so genannt, weil man rittlings aufsteigen muss", doziert er gut vorbereitet.

Eine Demonstration des Gesagten folgt auf dem Fuße. Dann verrät der Sachverständige noch ein interessantes Detail: Zwar sei der Erfinder bis heute unbekannt, die Porzellan-Einsatzschalen wurden allerdings "von Villeroy & Boch" hergestellt.

Der Name steht für Qualität, doch ein abgebrochenes Stück an der Seifenschale sowie poröse Schläuche trüben den Gesamteindruck ein wenig. Am Ende taxiert Deutschmanek den Wert auf 120 bis 150 Euro. Gerdi wäre schon mit 50 Euro zufrieden gewesen.

Kaum hat die Besitzerin mit der Händlerkarte den Raum verlassen, lässt der 49-Jährige seiner Fantasie freien Lauf. Mit Blick auf die Bidet-Schale fragt er in die Richtung von Horst Lichter: "Kennst du das, wenn du Besuch hast und eine große Portion Pasta machst?"