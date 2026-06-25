Wirbel bei "Bares für Rares": Für dieses Set würde Expertin gerne die Regeln brechen
Köln - So etwas gibt es bei "Bares für Rares" auch nicht alle Tage: Die ZDF-Expertin ist von einem Set so begeistert, dass sie am liebsten die Regeln der Show brechen würde.
"Ich bin wirklich entzückt!", gesteht Wendela Horz (56) beim Anblick der silbernen Löffel vor sich auf dem Tresen. Moderator Horst Lichter (64) kann die Begeisterung nicht so recht nachvollziehen und wundert sich: "Entzückt? Über Löffel?"
Die Begeisterung der 56-Jährigen geht jedoch so weit, dass sie sogar mit den Regeln hadert. "Wenn ich dürfte ... und ich weiß, ich darf nicht, und ich tu' es auch nicht …", deutet sie zunächst an. Dann stellt sie klar: "Die hätte ich gerne!"
Tatsächlich ist es jedoch sowohl Lichter als auch dem Expertenteam strengstens verboten, bei den Auktionen mitzumischen. Peter und Birgit müssen also einen anderen Abnehmer für das geerbte Essbesteck finden. Doch was macht es eigentlich so besonders?
Horz doziert: "Das sind mit die ersten Silberlöffel, die gearbeitet wurden für Kinder mit echten Kindermotiven." Zu sehen sind Figuren aus den Märchen der Gebrüder Grimm. Die Herstellung datiert die Expertin zwischen 1904 und 1909.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
"Bares für Rares"-Händler schwärmen: "Ist mal wirklich was anderes!"
Das eingravierte "HS" lässt sich auf die Tante von Peters Mutter zurückführen. Entworfen wurde das Set von Hugo Cauer aus Bad Kreuznach. Der Wunschpreis von 250 Euro deckt sich mit Horz' Schätzpreis. Allerdings kann sich die Gemmologin kaum von dem Set lösen.
Irgendwann entlässt sie das Verkäufer-Paar aus Seesen dann aber doch in den Verhandlungsraum, wenn auch schweren Herzens. Händler Julian Schmitz-Avila (39) ist sofort vom Jugendstil-Silber begeistert. Ebenso Sarah Schreiber (38).
Und Wolfgang Pauritsch (54) schwärmt: "Ist mal wirklich was anderes, sieht man nicht alle Tage." Vor allem die Märchenmotive haben es ihm angetan. Er findet sie "entzückend" und "wunderschön". Sein Startgebot von 80 Euro hat nicht lange Bestand.
Am Ende sichert sich sein Kollege Friedrich Häusser den Zuschlag. Der 73-Jährige zahlt satte 310 Euro für das sechsteilige Set und sinniert: "Ich habe immer nur einen Tauflöffel gehabt." Laut Susanne Steiger (43) benötige er jetzt "nur noch sechs Enkelkinder".
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares