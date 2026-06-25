Wirbel bei "Bares für Rares": Für dieses Set würde Expertin gerne die Regeln brechen

Köln - So etwas gibt es bei " Bares für Rares " auch nicht alle Tage: Die ZDF-Expertin ist von einem Set so begeistert, dass sie am liebsten die Regeln der Show brechen würde.

"Bares für Rares"-Expertin Wendela Horz (56) kann sich an den Silberlöffeln kaum sattsehen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich bin wirklich entzückt!", gesteht Wendela Horz (56) beim Anblick der silbernen Löffel vor sich auf dem Tresen. Moderator Horst Lichter (64) kann die Begeisterung nicht so recht nachvollziehen und wundert sich: "Entzückt? Über Löffel?"

Die Begeisterung der 56-Jährigen geht jedoch so weit, dass sie sogar mit den Regeln hadert. "Wenn ich dürfte ... und ich weiß, ich darf nicht, und ich tu' es auch nicht …", deutet sie zunächst an. Dann stellt sie klar: "Die hätte ich gerne!"

Tatsächlich ist es jedoch sowohl Lichter als auch dem Expertenteam strengstens verboten, bei den Auktionen mitzumischen. Peter und Birgit müssen also einen anderen Abnehmer für das geerbte Essbesteck finden. Doch was macht es eigentlich so besonders?

Horz doziert: "Das sind mit die ersten Silberlöffel, die gearbeitet wurden für Kinder mit echten Kindermotiven." Zu sehen sind Figuren aus den Märchen der Gebrüder Grimm. Die Herstellung datiert die Expertin zwischen 1904 und 1909.