"Bares für Rares"-Aufreger: Gieriger Rentner bekommt den Hals nicht voll - Abbruch!

Rentner Detlef Dauer (r.) aus Magdeburg will bei "Bares für Rares" eine erotische Figur aus dem Beate-Uhse-Museum zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Detlef Dauer kam mit einem ganz besonderen Gegenstand unterm Arm in das TV-Studio in den heiligen Trödel-Hallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. Der rüstige Rentner will eine erotische Antiquität zu Geld machen.



Im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (62) offenbart der Gast aus Magdeburg weitere Details zu dem tanzenden Paar und erklärt unter anderem, die Figur bei einer Auktion erstanden zu haben. Das Pikante: Die Skulptur stammt aus einem Beate-Uhse-Museum.

Lediglich 100 Euro musste Dauer für den Kauf auf den Tisch legen. Im Rahmen der ZDF-Show hofft er jetzt auf die maximale Gewinnsteigerung. Mindestens 800 Euro will er für sein Mitbringsel haben, glaubt aber, dass gar 4000 Euro völlig realistisch seien.

Sieht Namensvetter und Experte Detlev Kümmel das genauso? Nicht ganz! Der 56-jährige Galerist nimmt das Verkaufsobjekt genau unter die Lupe und taxiert den Wert auf maximal 600 Euro, was auch an einer kleinen Beschädigung liegt.

Die Aussicht auf eine Gewinnspanne von 600 Prozent ist dem Verkäufer jedoch zu wenig. Schnell merken Lichter und Kümmel, dass der Rentner rigoros an seiner Preisvorstellung festhält. Auf Verhandlungen hat er keine Lust.