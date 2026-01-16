Wirbel bei "Bares für Rares": Experte zerstört Objekt, damit es verkauft werden kann

Köln - So etwas hat es in 13 Jahren " Bares für Rares " noch nie gegeben: Erstmals wird in der Sendung ein Objekt vorsätzlich zerstört. Andernfalls wäre der Auftritt aber auch sofort beendet gewesen!

Irmgard und Marlena (r.) aus Bayern wollen bei "Bares für Rares" einen Kanon der chinesischen Malerei verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Irmgard und Marlena haben ein Set aus dem 17. Jahrhundert mit ins Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht, es gilt als Kanon der chinesischen Malerei. Zu sehen sind etwa Beispiele der Kalligrafie und Malerei als Holzschnitte auf Reispapier.

Wie Besitzerin Irmgard im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) preisgibt, handelt es sich bei dem Mitbringsel um ein Geschenk ihres Onkels, einem Schriftsetzer. Dieser habe das außergewöhnliche Set einst anlässlich eines Firmenjubiläums erhalten.

Laut Experte Detlev Kümmel (57) gilt das Ansichtswerk als "Meilenstein". Doch es gibt ein Problem: Die Schließknöpfe der Kassette bestehen aus Elfenbein! "Das ist doof", weiß Lichter. Ohne amtliche Genehmigung darf das Objekt also gar nicht verkauft werden.

Ihren Wunschpreis beziffert Irmgrad auf 200 bis 300 Euro. Der Experte hält sogar 1000 bis 1500 Euro für möglich und sorgt damit für Schnappatmung bei der Münchenerin. Um den Verkauf zu ermöglichen, hat sie eine Idee: Die Schließer müssen weg.

Kümmel findet die Idee super. Er zückt eine Rasierklinge und schneidet das Elfenbein einfach ab. Lichter kann es kaum fassen: "Das ist das erste Mal, dass wir bewusst was kaputt machen." Der Wert sinkt dadurch auf 900 bis 1400 Euro.