Fassungsloser "Bares für Rares"-Gast greift nach Expertise erst mal zum Telefon!

Köln - Das hat es bei " Bares für Rares " noch nie gegeben! Als ein Verkäufer in der ZDF-Show erfährt, wie viel sein Objekt tatsächlich wert ist, muss er erst einmal telefonieren. Ist sein Auftritt damit etwa beendet?

Eine persönliche Bindung zu dem funkelnden Schmuckstück existiert nicht. Deshalb soll das goldene Accessoire nun in wertschätzende Hände gegeben werden, "die mehr damit anfangen können". Der Wunschpreis der Tante liegt bei 300 Euro.

Thorsten aus Michelstadt hat eine seltene Brosche mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht, weiß aber kaum etwas darüber. "Von wem ist die denn?", bohrt Horst Lichter (62) neugierig nach. "Von der Tante meiner Freundin", antwortet sein Gast.

Antiquitätenhändler Wolfgang Pauritsch (51) ist hellauf begeistert von dem Schmuckstück und bietet 650 Euro. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Nach einem kurzen Telefonat steht fest: Das edle Schmuckstück soll auch weiterhin verkauft werden. Somit geht es für Thorsten anschließend weiter in den Händlerraum. Doch wie kommt die Rarität bei Walter "Waldi" Lehnertz (57) und Co. an?

"Wir sind überwältigt von diesem ausgesprochen schönen Stück", begrüßt Wolfgang Pauritsch den Verkäufer und stellt bewundernd fest: "Da sind Altschliffdiamanten und Diamantrosen verarbeitet. Das ist reine Handarbeit. Wahnsinn!"

Bei 600 Euro stagnieren die Gebote allerdings. Um das Bieterduell gegen Julian Schmitz-Avila (37) für sich zu entscheiden, legt Pauritsch noch mal 50 Euro drauf. Deal!

Die Traum-Schätzung der Expertin wird damit zwar deutlich verfehlt, der ursprüngliche Wunschpreis aber mehr als verdoppelt. Studio-Gast Thorsten ist happy: "Lieber jemand, der sie zu schätzen weiß, als bei uns zu Hause im Schrank", stellt er klar.

"Bares für Rares" läuft von montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.