Fassungslosigkeit bei "Bares für Rares": Leipziger Sensation vom Schrott haut alle vom Hocker

Köln - Diese Geschichte haut nicht nur Moderator Horst Lichter (64), sondern auch den " Bares für Rares "-Experten aus den Socken. Denn der Verkäufer fand einst ein Bild "im Schrott", dabei handelt es sich um ein Meisterwerk.

Manfred Heise und sein Enkel Nick Körberich wollen bei "Bares für Rares" ein Gemälde verkaufen, welches der Großvater "im Schrott" gefunden hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Begleitet von seinem Enkel Nick Köberich macht sich Manfred Heise auf den Weg in die ZDF-Trödelshow.

"Das habe ich vor 25 Jahren bei einer Insolvenzauktion bekommen", verrät der Hesse über das Gemälde, welches er zu Geld machen will.

"In diesem Schrott war das Bild dabei", führt der Verkäufer weiter aus und erklärt, dass es Jahrelang im Keller gelegen habe.

"Ich bin begeistert von diesem Aufmarsch, der hier dargestellt ist", macht Experte Albert Maier (77) klar.

Abgebildet seien mehrere russische Soldaten, die auf einem Platz aufmarschiert sind. Problematisch sei jedoch, dass das Gemälde keine Signatur und keine Jahreszahl trage, weshalb die Zuordnung schwerfalle.

Allerdings sorgt eine kleine Mühle im Hintergrund dafür, dass der Sachverständige das Rätsel lösen kann. "Das ist die Quandtsche Mühle", weiß der 77-Jährige.