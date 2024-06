"Bares für Rares": Schmuck-Expertin liegt mit Schätzung komplett daneben

Astrid Jäger und Lucas Bauer wollen ein besonderes Schmuckstück bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Astrid Jäger und Lucas Bauer aus Ingolstadt haben ein interessantes Schmuckstück in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mitgebracht.

"Ihr habt aber einen schönen Ring mitgebracht. Mit einem blauen Steinchen. Blau ist immer gut, das ist die Königsfarbe", weiß auch der Moderator der beliebten ZDF-Show, Horst Lichter (62).

Geerbt hat der Verkäufer das Schmuckstück von seiner Großmutter. Aus dem Erlös wolle das Paar ihre Reisekasse auffüllen, um sich den Traum von einem Kanada-Urlaub zu erfüllen.

Zuständig für die Expertise ist Schmuck-Kennerin Dr. Heide Rezepa-Zabel (58). "Wir haben hier wirklich einen klassischen Entourage-Ring mit einem Saphir in der Mitte und einem Kranz aus Brillanten in der Farbe Weiß. Und die feuern diesen Stein in der Mitte noch einmal an. Sie verleihen ihm damit noch mehr Brillanz", erklärt die Kunsthistorikerin und Kunstsachverständige.

Gestalterisch habe der Ring zudem Ähnlichkeit mit dem Verlobungsring, den König Charles III. (75) im Jahr 1981 Lady Diana (†36) überreicht habe.