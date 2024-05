Freche Aktion bei "Bares für Rares": Kandidatin will Händler täuschen, dann bricht sie ab!

Petra Zech (55) aus Bergisch Gladbach nahm es bei "Bares für Rares" mit der Ehrlichkeit nicht ganz so genau. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Petra Zech (55) aus Bergisch Gladbach hat gleich einen ganzen Koffer voll mit Raritäten mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Vor allem eine kleine Spielzeugpuppe sticht Experte Albert Maier (74) dabei sofort ins Auge.

Und auch Horst Lichter (62) ist ganz begeistert. "Wo hast du die her?", will der Moderator wissen. Petra gibt bereitwillig Antwort. Das Püppchen sei ihr beim Aufräumen eines Bauernhof-Dachbodens in Thüringen in die Hände gefallen.

"Der Kopf ist aus Porzellan", erklärt Maier als er die Figur genauer unter die Lupe nimmt. "Also teuer!", merkt Lichter an. Kauffrau Petra versucht den Wert ihres Objekts noch weiter zu steigern, indem sie erklärt, dass der Kopf "noch keinen Haarriss" habe.

Anschließend geht der Sachverständige noch weiter ins Detail. Die Porzellanpuppe, deren Gesicht in der Tat etwas gruselig daherkommt, stamme von der Firma Heubach/Köppelsdorf und sei etwa 100 Jahre alt. Große Schäden kann Maier nicht ausmachen.

Ohne Petra nach ihrem Wunschpreis gefragt zu haben, taxiert der Experte den Wert der kleinen Figur auf rund 300 Euro. Da die Bergisch Gladbacherin mit der Expertise einverstanden ist, übergibt Lichter ihr die Händlerkarte.