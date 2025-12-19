Eklat bei "Bares für Rares": Sture Kandidatin sorgt dafür, dass ZDF-Händler abbricht

Köln - Eklat bei " Bares für Rares ": Mit ihrer Sturheit zieht sich eine Verkäuferin in der ZDF-Trödelshow den Unmut von Händler Wolfgang Pauritsch (53) zu. Der Verkauf platzt!

Annemarie Schmitz aus Neuss kommt mit einer klaren Vorstellung zu "Bares für Rares". © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Annemarie Schmitz aus Neuss kommt mit einer eleganten Silberkanne in das Pulheimer Walzwerk. "Das Besondere an der Karaffe ist die Bearbeitung und dass es für die Menschen damals einen Erinnerungswert hatte", erklärt sie selbstbewusst.

Für sie und ihren Lebensgefährten habe das gute Stück jedoch keine tiefere Bedeutung, wie sie im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) klarstellt. Jetzt soll die Kanne einen neuen Besitzer finden und dem Paar einen Batzen Geld in die Hände spülen.

Expertin Heide Rezepa-Zabel nimmt den glänzenden Silberschatz anschließend genauer unter die Lupe. Er stammt aus den USA, gefertigt um 1900 von der Firma Alvin. Die extrem feine Verarbeitung und die Feinsilberauflage beeindrucken die 60-Jährige.

Auf Nachfrage verrät Schmitz ihren Wunschpreis - und der hat es in sich. Satte 1000 Euro fordert die Nordrhein-Westfälin für ihr Mitbringsel. Obwohl es sich um ein wertvolleres Stück handelt, kann Rezepa-Zabel den Preis nicht bestätigen. Sie taxiert den Wert auf 500 bis 600 Euro.

Wie der Besitzerin anzumerken ist, passt ihr der herbe Dämpfer gar nicht. Am Ende lässt sie sich aber doch davon überzeugen, ihr Glück bei den Händlern zu versuchen - trotz der hohen Diskrepanz.