Harte Worte bei "Bares für Rares", Experte blafft Ehepaar an: "Dann ist Feierabend!"

Köln - Ein Ehepaar hofft bei " Bares für Rares " auf ein kleines Vermögen für sein antikes Küchengerät. Als der Experte den Wunschpreis hört, wird er deutlich!

Frank und seine Frau Dagmar aus Bonn wollen bei "Bares für Rares" eine alte Waage der Firma Berkel zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Frank und seine Frau Dagmar kommen mit einer Waage in das Pulheimer Walzwerk bei Köln. Wie der Verkäufer gegenüber Horst Lichter (63) preisgibt, stammt das gute Stück aus dem Lebensmittelladen seiner Urururgroßtante.

Seit das Geschäft dichtgemacht hat, verstaubt sie im Keller. Sven Deutschmanek hebt zunächst den Hersteller Berkel hervor. "Die haben nicht nur diese Aufschnittmaschinen gemacht, sondern auch normale Waagen produziert", doziert der Experte.

Mit der Waage seien früher lose Waren wie Kaffee oder Gewürze gewogen worden. Doch die Jahre sind nicht spurlos an dem Gerät vorbeigegangen. Der Vorschlag des Sachverständigen: "Man müsste sie komplett neu lackieren."

Trotz diversen Kratzern und Abplatzungen hält der 49-Jährige die Waage für "sehr interessant". Das liege vor allem an ihrem Alter. "Wie alt ist die?", will Lichter wissen. "20er-, 30er-Jahre, denke ich mal", schätzt Deutschmanek.

Anschließend erkundigt sich der Trödelshow-Gastgeber nach dem Wunschpreis für das "wunderbar patinierte Objekt". Mehr fragend als fordernd gibt Frank schließlich seine Vorstellung preis: "Zweieinhalbtausend?"