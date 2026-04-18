Aufregung bei "Bares für Rares": Horst Lichter brüskiert seine Expertin, die reagiert deutlich

Köln - In einer aktuellen Ausgabe von " Bares für Rares " brüskiert Moderator Horst Lichter (64) seine Expertin Heide Rezepa-Zabel mit einer unbedachten Äußerung. Die 60-Jährige reagiert deutlich!

Eine Aussage von "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (64) hat bei ZDF-Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) für Verstimmung gesorgt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Torsten und seine Mutter Margret wollen in der ZDF-Sendung drei Ringe zu Geld machen. Ihr Mann habe den Schmuck einst einem Pärchen abgekauft, welches finanzielle Hilfe für eine Garage benötigte. "Dann lag er im Schrank", erklärt die Besucherin.

"Es sieht so aus, als wären es drei Ringe, aber in Wahrheit werden sie zusammen getragen und erscheinen dann wie ein Ring", fachsimpelt Rezepa-Zabel. Zum besseren Verständnis führt sie die beschriebene Funktionsweise gleich einmal vor.

Die Ringschiene bringe es auf 14 Karat, der Kopf aus Weißgold auf 18. Doch was ist das Ganze wert? Die Verkäufer erhoffen sich 400 bis 500 Euro. Doch schon der reine Goldwert liegt mit 560 Euro bereits darüber. Rezepa-Zabel taxiert "1000 bis 1200 Euro".

Margret kann ihr Glück kaum fassen. "Das war eine ganz tolle Expertise", findet die Besitzerin. "Ja, das macht sie so toll, ich nehme mir das immer auf, abends, wenn ich im Bett liege zum Einschlafen", ergänzt Lichter unbedacht. Da wird Rezepa-Zabel hellhörig.

"Zum Einschlafen - ich habe das sehr wohl mitgekriegt", lässt sie den ehemaligen TV-Koch wissen - und schmollt. Nach kurzer Pause ätzt sie zurück: "Musst du dich da festhalten am Tisch?" Lichter plagen Schuldgefühle. "Es war rein positiv gemeint", beteuert er. Die Expertin ist nicht überzeugt …